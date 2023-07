F1, Ricciardo is back: sostituirà De Vries in AlphaTauri

È terminata l’esperienza di Nyck De Vries in AlphaTauri. Dopo dieci gran premi di F1 è arrivata la bocciatura. Il suo posto verrà preso da Daniel Ricciardo, che finora in questa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo pilota della Red Bull.

Il licenziamento era nell’aria, dato che più volte Helmut Marko aveva criticato il suo rendimento. Il 28enne olandese non ha conquistato nessun punto nell’attuale campionato di Formula 1. È l’unico a quota 0 insieme a Logan Sargeant della Williams.

F1, Ricciardo sostituisce De Vries in AlphaTauri

De Vries non è riuscito a convincere, così Red Bull ha deciso di dare un’altra occasione a Ricciardo. Il driver australiano debutterà con l’AlphaTauri nel prossimo Gran Premio d’Ungheria, in programma nel weekend 21-23 luglio. Ovviamente è felice di questa opportunità, dato che era rimasto senza sedile al termine dello scorso campionato di F1: “Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!“.

Anche il team principal Franz Tost si è detto entusiasta dell’arrivo di Ricciardo: “Sono contento di dare il bentornato a Daniel nel team. Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e conosce già molti di noi, quindi integrarsi sarà facile. Anche la squadra trarrà molto vantaggio dalla sua esperienza, dato che vinto otto GP di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il suo periodo con noi e gli auguro il meglio per il futuro“.

Il 34enne di Perth ha già corso per la scuderia di Faenza quando essa si chiamava Toro Rosso. È successo tra il 2011 e il 2013, poi è stato promosso in Red Bull. Nel 2019 ha scelto di passare in Renault e poi nel 2021 è approdato in McLaren, dove è rimasto per un altro biennio prima di risolvere anticipatamente un contratto che scadeva nel 2023. La famiglia Red Bull lo ha riaccolto come terzo pilota e ora ha una ghiotta chance con l’AlphaTauri.

