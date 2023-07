MXGP Lommel: ruggito Coldenhoff in qualifica, Prado sbaglia

L’ottimo scatto al via non vale a Jorge Prado la vittoria di manche. Quella è di Glenn Coldenhoff, che conquista la prima pole position della stagione 2023. Il leader MXGP invece inaspettatamente sbaglia e finisce più indietro. Per quanto riguarda il campione in carica Tim Gajser, la sua seconda qualifica dell’anno si conclude in 10^ posizione. Ecco com’è andata la corsa odierna.

Lupino assente

L’ufficialità è arrivata nella serata di venerdì attraverso una breve comunicazione dello stesso pilota Beta. “Purtroppo non sarò presente a Lommel” ha annunciato Alessandro Lupino. “Dopo lo scorso GP, in cui ho sofferto per i dolori della caduta in Indonesia, insieme al mio team abbiamo preferito fare uno stop per permettermi di rimettermi in forma per i prossimi GP.” Una nuova assenza per il 32enne viterbese, anche quest’anno non proprio fortunato sul lato fisico.

I 50 anni della YZ

Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff (ricordiamo, Renaux è KO per infortunio a tempo indeterminato) guidano una Yamaha YZ450FM dalla livrea celebrativa retrò molto significativa. Riprende infatti la colorazione bianca e viola delle YZ250, YZ125 e YZ80 due tempi schierate da Yamaha per la stagione 1993 in seguito al titolo 250cc vinto l’anno prima da Donny Schmit. Un momento particolare che la casa dei tre diapason vuole ricordare così.

Guizzo Yamaha

Holeshot, una volta di più, del leader MXGP, che inizia subito la sua marcia. Jorge Prado scatta perfettamente e comanda la corsa sulla coppia Yamaha, con Febvre poco dietro in agguato. Il campione in carica Gajser è 7°, mentre Forato completa la top 10. Purtroppo per lui però la gara si complica dopo tre giri per un incidente: il pilota veneto deve tornare al box e non solo per togliersi la sabbia dagli occhiali. Davanti invece la situazione non è cristallizzata come ci si poteva aspettare: Prado non scappa, Coldenhoff e Febvre stanno recuperando a passo di marcia. Al 10° giro lo scatenato alfiere Yamaha non aspetta più e sferra un deciso attacco che gli vale la testa della gara! Prado deve poi sudare per arginare un altrettanto agguerrito Febvre, ma tutto si complica quando lo spagnolo finisce a terra! Deve tentare la rimonta, all’ultimo giro ecco il duello con Seewer… Ma lo svizzero scivola, il leader MXGP colpisce la sua Yamaha ed è ancora a terra. Glenn Coldenhoff intanto è volato via e coglie la prima affermazione del 2023 su Romain Febvre e Calvin Vlaaderen, che ha avuto buon gioco nell’incidente citato.

MXGP, le qualifiche

MXGP generale

Foto: mxgp.com