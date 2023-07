Dal diluvio del British Superbike a Brands Hatch emerge Vickers

La tappa estiva del British Superbike a Brands Hatch è tradizionalmente ribattezzata “Big Brands Bash“. Un duro colpo lo è stato per molti la prima di tre gare in programma andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato 22 luglio. Un colpo emozionale lo è stato sicuramente per Ryan Vickers, al primo successo in carriera nel BSB dopo un quadriennio con poche luci e tante ombre, emerso da una complicatissima contesa bagnata dalla pioggia e conclusasi anzitempo con l’esposizione della bandiera rossa.

SPRINT (DAVVERO SPRINT) RACE DEL BRITISH SUPERBIKE

Qualificatosi in prima fila, in condizioni di scarsa aderenza Vickers ha messo in mostra di che pasta è fatto, sopravanzando nel corso del secondo giro in piena Stirling Bend per la leadership il capo-classificato di campionato Tommy Bridewell. Da quel momento in avanti il 24enne di Bury St. Edmonds, tirandosi dietro un convincente Danny Kent, ha preso il largo, ritrovandosi in testa una volta esposta la bandiera rossa. La causa è dovuta alla vistosa fumata dal posteriore della BMW M 1000 RR di Leon Haslam (classificato per il momento 6°), con conseguente perdita d’olio in uscita dalla curva Surtees, generando un mix micidiale olio-acqua tutt’altro che beneagurante.

VICKERS FESTEGGIA LA PRIMA VITTORIA

Considerate le condizioni della pista, la direzione gara ha preferito non far ripartire la contesa con la classifica definita in base alle posizioni nel corso del 7° giro, l’ultimo completato dai big della classe. Assegnato metà punteggio, resta tuttavia una vittoria vera per Ryan Vickers, con LAMI OMG Racing Yamaha affermatosi come il sesto differente vincitore nelle 16 gare finora disputate nel British Superbike 2023. Campione 2018 della Superstock 600 britannica, quest’anno ha mostrato incoraggianti progressi dopo un quadriennio problematico tra Lee Hardy Racing Kawasaki (2019-2021 da erede di Jake Dixon) ed FHO Racing BMW (2022). Al primo podio (2°) ottenuto a Donington Park ha fatto seguire il bis a Knockhill (3°), celebrando oggi il primo hurrà in carriera nel BSB.

KENT E IDDON SUL PODIO

Con Tommy Bridewell settimo ora con 26.5 punti di vantaggio in campionato sul proprio compagno di squadra Glenn Irwin (10°), festeggiano il primo podio stagionale due graditi ritorni. Da una parte il Campione del Mondo Moto3 2015 Danny Kent, secondo ed in piena corsa per la vittoria con la Honda Fireblade gestita in proprio dal Lovell Kent Racing. Dall’altra, terzo, si rivede Christian Iddon, al primo podio in Moto Rapido Ducati e dal 2021 a questa parte. Da rimarcare anche il quarto posto di Jack Kennedy con Mar-Train Racing Yamaha, il quale ha avuto ragione di Jason O’Halloran (5°).

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Brands Hatch GP, Classifica Gara 1

1- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 7 giri in 11’38.374

2- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.152

3- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 2.173

4- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 3.431

5- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 4.566

6- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 4.941

7- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 5.817

8- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 17.412

9- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 17.501

10- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 17.814

11- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 18.018

12- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 18.040

13- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 18.121

14- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 19.270

15- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 22.735

16- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 24.663

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.240

18- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

19- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – a 1 giro

20- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

21- Franco Bourne – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

22- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – a 1 giro

23- Liam Delves – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro

24- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – a 1 giro