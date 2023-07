Lorenzo Lanzi “A Misano non ci sarò ma tranquilli, non mollo!”

Un’assenza che farà rumore. Lorenzo Lanzi non parteciperà al prossimo round del National Trophy 1000 su Ducati e non sarà presente in circuito. L’ex compagno di squadra di Troy Bayliss, nelle prime gare stagionali si era espresso ad alti livelli nonostante guidasse una moto totalmente stradale. Gli equilibri però erano molto instabili all’interno del team. Bastava un alito di vento per sconquassare tutto ed a Vallelunga c’è stato. Lorenzo Lanzi è rimasto comunque con i nervi saldi, deciso a proseguire la carriera. Ha 41 anni ma ha l’entusiasmo di un ragazzino.

“A Misano purtroppo non ci sarò – racconta Lanzi a Corsedimoto – Il responsabile del team forse era sotto pressione perché la Ducati non è una moto facile da gestire e per tutti i team. C’è stata una discussione e tanti ne sono a conoscenza nel paddock. L’assenza non dipende da me, non ho la benché minima intenzione di mollare. Purtroppo non ci sono le condizioni per correre questa gara ma penso e spero di partecipare alle ultime due: a Mugello ed Imola”.

Cosa provi in questo momento?

“Dispiace tanto dover saltare l’appuntamento di Misano che peserà sulla classifica. Il mio obbiettivo era terminare il campionato ai primi tre posti ma nulla è perduto, cercherò di rifarmi in settembre ed ottobre. Il rammarico è forte ma sono carico al massimo. Voglio tornare prima possibile e dimostrare il mio valore. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dimostrato stima vicinanza dopo i fatti di Vallelunga. Nel paddock mi sento amato e considerato ed è la cosa più bella”.

Non pensi assolutamente al ritiro?

“L’idea di lasciare le competizioni non mi sfiora minimamente. Sono un pilota professionista e mi sento ancor oggi tale. Mi alleno come un tempo ed ho la stessa mentalità di una volta. Questa è solo una brutta parentesi ma tornerò in pista con ancora più determinazione di prima”.

Foto social: Lanzi57