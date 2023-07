Zayn Sofuoglu abbandona l’automobilismo per seguire le orme di papà Kenan. Ovviamente si fa per scherzare ma il piccolo ha iniziato a correre con le minimoto dopo essersi cimentato con le auto sulla pista di famiglia (guarda il video). Il bimbo ha appena 4 anni ma è già una star con un account Instagram da un milione e mezzo di followers, quasi quanti suo padre (cinque titoli mondiali in bacheca) ed oltre il doppio di Toprak Razgatlıoğlu. Zayn Sofuoglu è praticamente la mascotte del Mondiale Superbike e scorrazza allegramente nel box Yamaha seguendo Toprak e nel team Puccetti Racing. Vestito con la tuta da pilota anche se sono quaranta gradi, sono tutti pazzi di questo simpaticissimo bimbetto, già molto sveglio e coraggioso. Sembra avere già tutte le carte in regola per diventare un pilota.

Dai video pubblicati suoi social guida la minimoto già molto bene, per la serie buon sangue non mente. C’è da scommettere che presto inizierà anche a fare le prime gare.

Zayn Sofuoglu non è l’unico baby pilota in famiglia Sofuoglu, anche gli altri figli sono attratti dai motori, compresa la bimba che la settimana scorsa ha provato una motina.

