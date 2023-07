L’appuntamento del CIV a Misano è vicinissimo, sarà della partita anche Andrea Mantovani. Il pilota ferrarese, attivo in MotoE e fresco di divorzio da Evan Bros in WorldSSP (qui i dettagli), correrà in Supersport NG con il la Ducati Panigale V2 del team Mesaroli Racing by VMR, che lo schiera al posto dell’infortunato Davide Stirpe. Una bella occasione per saggiare la sua condizione fisica dopo gli ultimi problemi, oltre che per conoscere una nuova moto ed una nuova squadra. Il chiaro obiettivo di Mantovani è dare il massimo e divertirsi in un weekend intenso, ritrovando anche la suggestiva Racing Night. Come si avvicina a questo evento al Misano World Circuit? Ecco cosa ci ha raccontato.

Andrea Mantovani, una bella occasione per te nel CIV.

In questi giorni mi ha chiamato il team per sostituire Davide Stirpe infortunato. Gli auguro una pronta guarigione, quando si fa male qualcuno non è mai bello. Io però ho dato subito la mia disponibilità, visto che a livello fisico ho sostanzialmente recuperato. Non sono ancora al 100%, però posso fare bene e questo è il discorso principale. È una bellissima opportunità, per la prima volta guiderò la “Panigalina”, una moto nuova per me.

Dalla tua parte ci sono i tanti turni a disposizione per conoscerla, no?

Il bello del CIV è che si gira anche il giovedì: un’occasione in più per mettere a posto la moto e preparare piano piano il weekend. Sono curiosissimo di conoscere questa Ducati, che ho sempre visto girare assieme a me ma senza l’occasione di provarla. La cosa più importante è divertirsi, dopo un periodo bello tosto conta solo questo. Ringrazio tanto Mesaroli Racing per la bellissima opportunità, io cercherò di dare il 200% come sempre: sono carico, in forma e motivato.

Ritrovi anche la Racing Night, cosa ne pensi?

L’ho fatta nel 2022 con il 1000, sarà bellissimo correre in notturna e speriamo ci sia tanta gente. Come l’anno scorso, sarà un’emozione grande!

Andrea Mantovani, fisicamente ora come stai?

Sta andando molto bene, ad oggi però l’ematoma non si è ancora riassorbito del tutto. Ma ho fatto passi da gigante, è molto meglio di Imola, quindi direi che ci siamo. C’è però ancora un po’ di fastidio con questo gonfiore, però lo sento solo a gamba fredda, mentre una volta scaldato non lo sento più. Devo dire che il centro WMED di Milano col dottor Vittorio Di Giacomo ha fatto un lavoro straordinario, mi ha permesso di rimettermi in forma. Gonfiore a parte, avevo un edema incredibile che ovviamente non passa dall’oggi al domani, ma la mia condizione è buona.

Misano quindi, oltre a fare bene nel CIV, sarà una prova sia per la condizione fisica che in ottica MotoE.

Per prima cosa darò tutto me stesso per ricompensare il team per la fiducia che mi ha dato. Certamente poi tornerà la MotoE, che è il mio campionato: andremo a Silverstone, una pista che non conosco ma che ho guardato attraverso qualche video, è stupenda. Sarà un’altra bella scoperta.

Guardiamo ai prossimi giorni: hai qualche obiettivo o procedi un passo alla volta?

La cosa più importante sarà capire la moto e trovare un buon feeling. Una volta fatto, di sicuro ti fai anche un po’ di aspettative. Il primo obiettivo però sarà girare più forte dell’ultima volta che sono stato a Misano. Vorrei migliorare quei tempi, poi vedremo.