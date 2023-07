Non è stato un fulmine a ciel sereno, tutt’altro. Se non proprio aria di tempesta c’erano dei grossi nuvoloni già da tempo. E così team Evan Bros ha ufficializzato la separazione consensuale da Andrea Mantovani. I risultati sono stati costantemente al di sotto delle aspettative sia della squadra, vice-campione del mondo in carica, che del pilota emiliano. Mantovani quest’anno è andato forte in MotoE ma non è mai riuscito ad esprimersi a buoni livelli nel Mondiale Supersport. Passare dalle Superbike del CIV alle Supersport del Mondiale è sempre complicato, non ci si aspettavano certo vittorie o podi ma comunque di piazzamenti in top ten che non sono mai arrivati. In più a Donington Andrea Mantovani è caduto durante le prove libere e di fatto ha dovuto saltare due round per infortunio.

Al suo posto è stato chiamato Filippo Fuligni che ha subito conquistato dei buoni piazzamenti e sembra uno dei principali candidati per sostituirlo.

“Mi dispiace veramente che si sia giunti alla rottura tra noi e Mantovani– dice il Team Principal Fabio Evangelista a Corsedimoto – è stata una separazione veramente consensuale e non è una frase di circostanza. Non si era creato il giusto feeling e probabilmente era stata una cosa reciproca. Forse l’ago della bilancia è stato l’infortunio a Donington e la conseguente impossibilità di correre a Imola, una gara a cui lui teneva tanto. Ci siamo lasciati però molto bene, restando in ottimi rapporti anche se ovviamente in queste situazioni non si è mai felici”.

Ora chiamerete Filippo Fuligni?

“Per Most non è possibile perché lui è impegnato al CIV ma ci siamo trovati molto bene con Filippo Fuligni ad Imola e ci piacerebbe andare avanti con lui, se non nell’immediato, in un prossimo futuro. Ora stiamo valutando chi schierare a Most. Abbiamo varie richieste e le stiamo esaminando per trovare la soluzione migliore”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Mantovani

“Sono pienamente allineato con ciò che ha detto detto Fabio Evangelista – dice Mantovani a Corsedimoto – E’ stata una decisione consensuale, mi dispiace molto ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. L’infortunio di sicuro non ha aiutato. Peccato, è andata così. Ora cerco di rimettermi nelle migliori condizioni perché ho ancora un bell’ematoma nella gamba e devo cercare di recuperare al più presto la condizione”.

