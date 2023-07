Carlos Tatay non era in pista lo scorso weekend a Barcellona. Ma non sono mancate dimostrazioni d’affetto e di supporto per il pilota spagnolo dopo il grave incidente a Portimao, sia dai piloti che dai tifosi presenti sul circuito catalano per l’ultimo round prima della lunga pausa. Ancora non ci sono notizie certe riguardo le sue condizioni, ma il Mandalika SAG Team ha comunque dichiarato che il recupero sarà lungo e difficile. Motivo per cui non finisce mai l’onda d’affetto via social per il #99.

“Tatay, sei un vero combattente”

Sul profilo del pilota e della squadra non si contano più i commenti dopo quando successo all’Autodromo do Algarve, dai ragazzi e team del Motomondiale a quelli del JuniorGP ai semplici tifosi. Al Montmeló la storia non è stata differente: sul profilo social del circuito catalano infatti è stata postata un’immagine con questa maglietta indossata da un tifoso.

Anche in griglia di partenza c’è stato qualche bel momento. Spicca in particolare il pensiero di Daniel Muñoz, dominatore dell’Europeo Stock, che sia prima del via della gara che alla fine ha mostrato la sua maglietta realizzata per supportare Carlos Tatay.

Un lungo recupero

Le ultime notizie sono arrivate attraverso alcune immagini postate sul profilo social dello stesso Carlos Tatay. Ieri sono comparse alcune foto del pilota sorridente insieme alla fidanzata ed ai genitori, pur in sedia a rotelle, col busto bloccato e con le gambe fasciate (normali in pazienti costretti alla momentanea immobilità dopo un intervento, nonché necessarie per la prevenzione delle tromboembolie). Come accennato, il team non ha ancora ufficializzato la situazione attuale di Tatay, motivo per cui non possiamo azzardarci a commentare il suo stato di salute. Il recupero sarà lungo ma, si spera, decisamente positivo.

Foto: Social-Carlos Tatay