Moto2 Barcellona: Alberto Surra a 90 millesimi dal colpaccio

È il suo primo anno in Moto2, ma l’ex Mondiale Moto3 Alberto Surra è già cresciuto in maniera esponenziale. Il boss del team Luca Ciatti ci aveva raccontato del cambio di approccio a Portimao che ha portato al primo podio in campionato. Un cambio che continua a dare i suoi frutti, visto che il pilota #67 è stato grandissimo protagonista anche a Barcellona. Podio in Gara 1, mentre uno “scossone” finale ed appena 90 millesimi l’hanno privato della prima vittoria. In trionfo per la prima volta Xavi Cardelus e Unai Orradre, non c’è Carlos Tatay dopo il grave incidente a Portimao (qui tutti gli aggiornamenti), ma lo si ricorda comunque con tanti gesti d’affetto da colleghi piloti o tifosi. Non è stato l’unica assenza pesante: Senna Agius, che poteva vincere il titolo oggi, s’è fermato venerdì dopo un highside alla curva 1 all’inizio delle FP1, riportando la frattura di 4° e 5° metacarpo della mano sinistra. Ecco come sono andate le due gare a Barcellona.

Gara 1: Surra è 3°

La pole è andata a Xavi Cardelus, Antonelli gli è subito accanto, Surra poi gli è in scia visto che scatta dalla 4^ casella, quarta e quinta fila infine per Rato, Mongiardo e Volpi. Gara 1 sarà nel segno di Garcia, Surra, Cardelus ed in seguito anche Orradre, a comporre un agguerrito quartetto al comando. Gara da dimenticare invece per Antonelli, subito scivolato fuori dai 10 e poi ritirato per incidente. Per la vittoria rimarranno però in due: assistiamo ad un accesissimo duello tra Cardelus e Orradre, entrambi a caccia della prima affermazione in Moto2. L’andorrano però risponde colpo su colpo ed infine taglia il traguardo per primo, arriva l’agognato successo! Anche se ha ammesso che gli sarebbe piaciuta di più se avesse potuto giocarsela anche contro il leader Agius. Bravo Alberto Surra, che infine ha ragione di Garcia e si prende un altro bel podio in campionato dopo il quello arrivato a Portimao. Ottima gara anche per Mattia Rato, da 13° a 6° e sempre miglior italiano nella generale, e per il rookie Francesco Mongiardo, gran 7° al traguardo.

Gara 2: quasi colpaccio!

Super scatto dei ragazzi della prima e di Surra, quest’ultimo subito balzato al comando. Antonelli stavolta non sbaglia nulla al via, ma il buon momento dura pochissimo: perde ancora posizioni, in seguito arriverà un altro zero. Cardelus e Garcia invece riprendono subito Surra, ma si agganciano anche Ruiz e Orradre a comporre un quintetto in fuga. Rischia grosso l’andorrano, poco dopo ecco il pasticcio: Ruiz scivola e trascina nella ghiaia l’incolpevole Garcia. Davanti sono rimasti di nuovo in tre, stavolta sarà un “triello” fino alla fine: Unai Orradre, Alberto Surra e Xavi Cardelus non si risparmiano, i primi due in particolare sono a caccia della prima vittoria in campionato. L’italiano è al comando all’inizio dell’ultimo giro, ma uno scossone alla curva 10 lascia uno spiraglio a Orradre, che non perde tempo e si prende di forza la prima piazza. Non la mollerà più, ecco un’altra prima vittoria in questo weekend a Barcellona! C’è del rammarico per Surra 2°, che ha poco da lamentarsi: il pilota Ciatti-Boscoscuro è già diventato un solido contendente da podio. Peccato per le caselle di partenza non eccezionali per Rato, Volpi e Mongiardo, che risalgono e conquistano ottimi piazzamenti.

La classifica

Foto: Team Ciatti-Boscoscuro