Il Team Ciatti-Boscoscuro s’è ripreso il podio nell’Europeo Moto2. Ci ha pensato Alberto Surra, ex Mondiale Moto3 al debutto, che nella prima gara disputata a Portimao è riuscito ad assicurarsi il secondo gradino del podio. Con qualche rammarico per la sanzione, ma per Luca Ciatti e tutto lo staff c’è soprattutto grande soddisfazione per il primo risultato importante della stagione 2023. Ora l’obiettivo con Surra è riuscire a ripetere il risultato quanto prima, mentre il compagno di box Francesco Mongiardo continua a progredire, riducendo sempre di più il divario dai primi. Cosa aspettarsi la prossima settimana a Barcellona? Luca Ciatti ha fatto il punto sull’appuntamento in Portogallo e sulla crescita dei suoi ragazzi: ecco cosa ci ha raccontato.

Luca Ciatti, un grande risultato a Portimao.

Finalmente siamo tornati sul podio! I ragazzi stanno facendo passi avanti importanti, era questo il nostro obiettivo ad inizio stagione. Alberto Surra doveva adattarsi alla Moto2, Francesco Mongiardo invece doveva continuare la sua progressione, cosa che sta dimostrando. Il gap dai primi si sta riducendo notevolmente e questo ci fa ben sperare per il futuro.

Nel caso di Surra, c’è qualcosa in particolare che è cambiato?

Alberto ora riesce ad avere un approccio differente, svolgendo un ottimo lavoro fin dal giovedì mattina: questo poi si vede nella gara di domenica. Ora sta anche modificando il suo stile di guida: c’è chi ci mette di più e chi meno, ma lo stile di guida dalla Moto3 alla Moto2 cambia notevolmente e fa la differenza sui tempi. I tecnici poi gli sono costantemente vicino per fargli capire i punti in cui deve cambiare qualcosa come stile e traiettorie.

Arrivando a Portimao, nettamente il suo miglior weekend finora.

Assolutamente sì! Nelle gare precedenti partiva dalla 10^, dalla 12^ posizione, perché non aveva un approccio adeguato. Adesso parte un po’ più avanti e lavora bene già dal primo turno di prove, cosa che si ripercuote positivamente sulla gara. Partendo indietro non puoi sperare di arrivare nei primi 3, invece se sei più avanti te la giochi.

Ma ha dovuto scontare un Long Lap, che peccato.

Probabilmente poteva rimanere attaccato a Senna Agius… Dispiace, ma il sentimento predominante è la soddisfazione: sta crescendo e siamo ancora più ottimisti per Barcellona.

Surra taglia il traguardo, è 2°: che emozione è stata per il team?

Il primo pensiero, anche per Boscoscuro, è stato proprio che siamo tornati sul podio! Ci eravamo abituati a delle posizioni di vertice, essere un po’ più indietro “dava fastidio”. Ma abbiamo due debuttanti e siamo partiti anche tardi, è normale che ci voglia tempo.

Com’è il lavoro di squadra tra Surra e Mongiardo?

Sappiamo bene che, per qualsiasi pilota, l’avversario fisso è il compagno di squadra! Chiaramente c’è collaborazione nel box, scambio dati… Sono due piloti con obiettivi diversi, però una volta abbassata la visiera ognuno fa il suo.

Fisicamente come stanno?

Francesco sta ottimamente, ha preso la strada giusta. Alberto ha aggiustato il tiro con la sua preparazione e non ha più alcun problema. Sotto quel profilo stanno benissimo.

La prossima settimana si corre a Barcellona, come vedi i tuoi ragazzi?

Speriamo che Alberto possa confermarsi sul podio, da Francesco ci aspettiamo che riesca a mettersi in pianta stabile nei 10.

Foto: Team Ciatti-Boscoscuro