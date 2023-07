MotoGP, Luca Marini in crescita col team VR46: ora un altro step

È stata una prima parte di stagione MotoGP 2023 abbastanza positiva per Luca Marini. Dopo il doppio zero nel gran premio inaugurale a Portimao, si è riscattato riuscendo a stare stabilmente in top 10. Ha anche conquistato un podio nella sprint race in Argentina e poi nella gara lunga negli Stati Uniti. Ora c’è la pausa del campionato e il 21 luglio si sposerà con la compagna Marta Vincenzi.

MotoGP, Marini fa il bilancio del 2023

Marini si è detto abbastanza soddisfatto di com’è andata finora: “È stato un inizio molto positivo. Abbiamo lavorato molto bene e conquistato buoni risultati. In ogni GP siamo stati capaci di lottare per la top 5, è fantastico. Dobbiamo restare concentrati sul nostro lavoro, voglio migliorare le mie prestazioni e lottare per il podio. Voglio salirci in più gare possibili“.

Il team Mooney VR46 sta facendo ottimi risultati anche con Marco Bezzecchi, che è terzo nella classifica generale e con all’attivo due vittorie e dei podi. Luca è contento del lavoro svolto nel box: “Sono orgoglioso della crescita della squadra. Ha fatto un grande step in avanti rispetto al 2022, siamo più forti e curiamo ogni dettaglio. Anche io come pilota sono fiero della mia crescita, sono migliorato tanto sia come stile di guida che nel gestire le gare“.

Portimao e le gare sprint

Gli è stato chiesto quale sia il suo più grande rimpianto della stagione e non ha dubbi: “Portimao. È strano, mi aspettavo tanto dal weekend perché adoro quella pista. Sono caduto stupidamente in FP3 e da quella caduta tutto è andato male. Ho fatto zero punti, avrei potuto essere in una migliore posizione di classifica oggi“.

Marini ha espresso il suo pensiero anche sulla sprint race, il nuovo format introdotto nel campionato MotoGP 2023: “All’inizio non è stato facile, però adesso è bello. La gara sprint è qualcosa di differente, ma mi piace. Alla fine ci piace correre, battagliare con altri piloti e migliorare. Dall’altro lato non è semplice preparare il weekend, molto dipende dal feeling che hai all’inizio al venerdì. Se parti bene è più semplice, altrimenti poi è complicato recuperare perché non c’è tanto tempo per migliorare“.

Marini su Bagnaia, lotta con Pramac e obiettivi

Pecco Bagnaia è il leader della classifica generale MotoGP, ma il campionato è ancora lungo: “È il favorito per la vittoria – spiega Marini – però tutti vogliono il titolo. Anche io cercherò di lottare con lui per vincere e per i podi nelle prossime gare“.

Il fratello di Valentino Rossi ha anche indicato gli obiettivi del team Mooney VR46 e i suoi personali per il resto della stagione: “Non sono molto sorpreso dai risultati fatti finora dalla squadra, perché io e Bezzecchi siamo piloti veloci e le persone che lavorano nel box sono grandiose nel loro lavoro. Abbiamo una bella lotta con il team Pramac, che negli ultimi anni è arrivato primo tra gli indipendenti. Vogliamo provare a batterli. Io punto a lottare per il podio in ogni gare e conquistare una vittoria, non sarà facile perché il livello è alto“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team