Test 8 ore di Suzuka 2023: comanda HRC, formidabile YART

Ad un mese dalla 44esima edizione dell’evento, 47 delle 50 squadre attese al via della 8 ore di Suzuka 2023 si sono ritrovate presso il leggendario circuito dell’ottovolante per la conclusiva due-giorni di Test ufficiali. Tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio sono state poste le basi per l’evento clou del Mondiale Endurance FIM EWC 2023, con i team alternatisi tra prove in attack mode e long run che hanno prodotto interessanti verdetti. Prossimi alla “gara delle gare“, Honda HRC ha fatto chiaramente la voce grossa, ma non sono mancate significative conferme da parte di alcuni potenziali “outsiders“.

ARMATA HRC PER LA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Tornati nel 2022 ad un successo che mancava da 8 anni, Honda con il Team HRC a questi test ha presenziato con un dispiegamento di forze notevole. Sotto la guida di Tetsuhiro Kuwata (Direttore HRC) presente in loco, sulle due CBR 1000RR-R #33 si sono alternati addirittura quattro piloti. Direttamente dalla tappa di Donington del Mondiale Superbike, Iker Lecuona e Xavi Vierge sono scesi in pista affiancati dal quattro volte vincitore dell’evento Takumi Takahashi e dal detentore del record sul giro Tetsuta Nagashima. Proprio quest’ultimo, attualmente designato come “riserva“, al rientro dopo un prolungato stop per un infortunio alla gamba sinistra è stato complessivamente il più veloce nella due giorni di prove.

FIREBLADE VELOCISSIMA, CAMBIO DELL’EQUIPAGGIO?

Con il Team HRC che primeggia su tutta la linea (time attack, long run, simulazioni di pit-stop, gestione dei consumi) annoverando un miglior crono in 2’06″077, l’unica incertezza riguarda proprio la composizione dell’equipaggio titolare. Per quanto sia stato recentemente annunciato il terzetto titolare formato da Takahashi, Lecuona e Vierge, le performance di Nagashima potrebbero comportare un cambiamento da qui al prossimo mese di agosto. Una possibilità tutt’altro che remota, con Lecuona primo indiziato a lasciare il suo posto nell’equipaggio titolare per ragioni di stato e di… concomitanze. Con la tappa della MotoGP a Silverstone in programma nel medesimo fine settimana, il motociclista spagnolo potrebbe tornar nuovamente utile per sostituzioni di piloti infortunati nella top class.

BIZZE DEL METEO A SUZUKA

HRC ha pertanto primeggiato in una due-giorni di attività caratterizzata da mutevoli condizioni meteorologiche. Mercoledì un acquazzone ha concluso anzitempo le ostilità, lasciando spazio l’indomani a temperature bollenti: toccati i 34°, con la temperatura dell’asfalto intorno i 60°!

HONDA SATELLITE IN EVIDENZA

In queste condizioni hanno ben figurato alcuni team satellite Honda. Il secondo crono è stato siglato dal team Astemo Honda Dream SI Racing di Shinichi Ito, il quale affiderà la CBR #17 a Kosuke Sakumoto (caduto senza conseguenze), Kazuma Watanabe e Ryo Mizuno. Bene anche i Campioni del Mondo EWC in carica di F.C.C. TSR Honda, terzi con il terzetto titolare formato da Josh Hook, Mike Di Meglio e Alan Techer, così come SDG Honda Racing. Quest’ultima, meglio conosciuta come HARC-PRO Honda, ha lavorato a suo solito con metodo con la CBR #73 condotta da Naomichi Uramoto, Teppei Nagoe e l’ex pilota del Mondiale Moto3, Yuki Kunii.

YART YAMAHA FORMIDABILE

In quarta posizione nella graduatoria dei tempi ben figura YART Yamaha. Reduce dalla storica affermazione alla 24 ore di Spa, in questi Test le due R1 #7 hanno viaggiato già sul ritmo del 2022, con il potenziale per affermarsi come primi inseguitori di Honda HRC. Niccolò Canepa, con 6 presenze quest’anno recordman italiano di partecipazioni alla 8 ore di Suzuka, ha viaggiato con una proverbiale costanza di rendimento nei run da 10 giri di giovedì, alternandosi sulle due moto con Marvin Fritz (scivolato senza conseguenze alla Triangle Chicane) e Karel Hanika. Dopo il podio sfumato sul più bello lo scorso anno, c’è grande voglia di raggiungere questo traguardo e, vedendo le prestazioni del team F.C.C. TSR Honda, rispondergli con il pensiero anche rivolto alla sfida che vale il titolo iridato EWC.

COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE 2023

Official Test, Classifica 5-6 luglio (Top 20)

1- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’06.077

2- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’06.638

3- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – 2’06.811

4- Yamalube YART Yamaha EWC Official Team – Yamaha YZF-R1 – 2’06.813

5- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.254

6- Team SAKURAI Honda – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.895

7- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.166

8- AutoRace Ube Racing Team – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.211

9- TTSRacing MurayamaUnso Honda Dream – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.253

10- Team ATJ – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.271

11- S-PULSE Dream Racing ITEC – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.369

12- Honda Asia Dream Racing with Showa – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.499

13- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.681

14- Team Kodama – Yamaha YZF-R1 – 2’08.714

15- Team Kawasaki Webike TRICKSTAR – Kawasaki ZX-10RR – 2’09.249

16- Kawasaki Plaza Racing Team – Kawasaki ZX-10RR – 2’09.536

17- SANMEI Team Taro PLUSONE – BMW M 1000 RR – 2’09.648

18- NCXX Racing with RIDERS CLUB – Yamaha YZF-R1 – 2’09.688

19- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – 2’09.749

20- Honda Sofukai Suzuka Racing Team – Honda CBR 1000RR-R – 2’09.765