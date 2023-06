Lecuona e Vierge insieme con HRC alla 8 ore di Suzuka 2023

Ben poche soddisfazioni nel Mondiale Superbike, ma per Iker Lecuona e Xavi Vierge ci sarà l’occasione, il 6 agosto prossimo, di conquistare la “gara delle gare“. La coppia Honda del WorldSBK è stata infatti convocata dalla casa madre per correre, sotto le insegne del Team HRC, alla 8 ore di Suzuka. Se per Lecuona si tratterà di ripetere l’esperienza (trionfale) vissuta lo scorso anno, per Vierge sarà la prima partecipazione alla 8 ore dopo il precauzionale forfait del 2022 dovuto all’incidente di Misano.

LO SQUADRONE HRC PER LA 8 ORE DI SUZUKA

Assente Kawasaki KRT, Honda HRC chiaramente partirà con i favori del pronostico per l’edizione 2022, anche se non con l’equipaggio originariamente designato titolare. Complice un infortunio alla gamba sinistra rimediato in un test privato dello scorso 27 aprile, Tetsuta Nagashima resterà in panchina, sostituto all’ultim’ora da Takumi Takahashi. Pilota HRC di lungo corso, il Campione 2017 dell’All Japan Superbike potrà così eguagliare il primato di 5 successi alla 8 ore detenuto da Tohru Ukawa in virtù delle precedenti affermazioni del 2010, 2013, 2014 e 2022.

DAL MONDIALE SUPERBIKE A SUZUKA

Iker Lecuona punterà al bis dopo l’affermazione dello scorso anno, oltretutto con un primato particolare. In poco più di un mese correrà da ufficiale HRC in tre distinti campionati: MotoGP, World Superbike e FIM EWC. Sarà invece l’esordio alla 8 ore per Xavi Vierge, il quale ha ben figurato nei test delle scorse settimane a Suzuka, vincendo il “ballottaggio” con Tarran Mackenzie, a sua volta convocato per l’occasione in queste prove.