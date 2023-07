Lo spirito Ribelle di Energica alla Super Hoolingan 2023

All’edizione 2023 della Super Hooligan National Championship di MotoAmerica, una moto elettrica sfida le endotermiche in 4 tappe. Stiamo parlando di Eva Ribelle RS, l’hyper-naked di Energica Motor Company, la casa modenese che da più di 10 anni costruisce e vende in tutto il mondo moto elettriche ad alte performance. Super Hoolingan è una serie ibrida lanciata nel 2021: l’idea è quella di richiamare le mitiche sfide su asfalto e dirt track degli anni 70-80 da cui sono emersi tutti i più grandi campioni della velocità di quell’epoca.

Stefano Mesa contro tutti

Energica ha una rete di dealer internazionale, e proprio da uno di loro, l’americano Tytlers Cycle Racing, è arrivata l’opportunità di gareggiare in questo intrigante Campionato. Il dealer americano, che ben conosce il mondo delle corse, ha ingaggiato l’esperto pilota colombiano Stefano Mesa, che corre in sella alla Eva Ribelle RS con il numero 137. La casa modenese ha deciso di supportare Tytlers cycle racing mettendo a disposizione il proprio know-how corsistico che è ben presente fin dalla sua fondazione.

Ad un soffio dal podio

Abbiamo imparato a conoscere Energica durante i 4 anni come fornitore unico del Campionato FIM Enel MotoE, di cui è stata fautrice insieme a Dorna. Oggi, però, la sfida è ben diversa: Energica gareggia contro 24 moto endotermiche, mettendo alla prova il suo spirito da vera ribelle. Le prime due gare l’hanno vista essere sempre in top 10, arrivando fino alla quarta posizione durante la gara di The Ridge.

Nuova sfida a Laguna Seca

Energica fa nuovamente la storia diventando l’unica moto elettrica a partecipare al campionato MotoAmerica 2023, sfidando in pista le moto endotermiche. La stagione è iniziata il 9-11 marzo presso l’iconico Daytona International Speedway, dove Eva Ribelle RS sì è classificata al 7° e 5° posto. La seconda tappa di The Ridge, tenutasi il 23-25 giugno, ha visto Stefano Mesa arrivare fino alla quarta posizione, ad un passo dal podio.



Il 7-9 luglio sarà la volta del celebre circuito di Laguna Seca, dove Energica cercherà di agguantare il podio scalzando la concorrenza. L’ultima e decisiva tappa si terrà a COTA l’8 e 10 settembre, dove siamo certi che i piloti daranno il tutto per tutto nei 7-10 giri a disposizione.

La partnership Energica-Petronas

La moto è particolarmente riconoscibile in pista. Non solo per il suo suono caratteristico, ma anche per la nuova livrea PETRONAS che sfoggia l’iconico verde dell’azienda malese. Le due aziende hanno recentemente firmato un accordo di partnership che le collega a molti livelli, con il logo PETRONAS Iona in bella vista sulla moto #137. Eva Ribelle RS riuscirà a domare il famigerato cavatappi e i cambiamenti di altitudine di Laguna Seca? Sarà possibile guardare la gara live sui canali Facebook e YouTube di MotoAmerica.



Non ci resta che aspettare il weekend.