A Lorenzo Picasso e Maximilian Sontacchi i titoli tricolori paralimpici

Maximilian Sontacchi su Yamaha e Lorenzo Picasso su Honda sono i Campioni Italiani 2023 di Motociclismo Paralimpico. Qualche giorno fa si è corso l’ultimo round dell’OCTO CUP, il Campionato Italiano di Motociclismo Paralimpico Magione nell’ambito del MES. Entrambi hanno una disabilità importante e da tempo sono tra i protagonisti a livello italiano ed internazionale. Maximilian Sontacchi gareggia nella classe 600 ed ha conquistato un titolo del tutto insperato come ha scritto sui suoi canali social.

“Ancora non ci credo, eppure è tutto vero – commenta Sontacchi – Siamo partiti per il weekend di gara con l’obiettivo di divertirci e non farci male in previsione dell’europeo. Un altro traguardo poteva essere vincere il Campionato Italiano di categoria maggiore disabilità, non l’assoluto. Mai e poi mai avrei pensato di poter portare a casa il titolo assoluto 600 per pochi punti. Gara1 è stata super, sono arrivato secondo facendo sette giri tiratissimi. Domenica per gara-2 era caldissimo ma sono partito forte fin da subito pur senza riuscire a tenere il passo del sabato. Ho comunque tenuto la seconda posizione ben salda fino. Quando sono tornato al box ho visto il team con la tabella P1 600 2023. Non ci credevo. Una emozione totale”.

Lorenzo Picasso ha vinto il campionato nella classe 1000. Diventato paraplegico a seguito di un incidente sui campi da cross, inizialmente partecipava alle gare di kart poi è passato alle moto. Gareggia da diversi anni sempre con ottimi risultati. Ha iniziato il 2023 con un successo nel Campionato Europeo.

Foto social Maximilian Sontacchi