Valentino Rossi, leggenda senza fine: prima vittoria in GT a Misano

Valentino Rossi scrive una nuova pagina della sua carriera leggendaria e lo fa proprio a Misano davanti al suo pubblico. Al MWC ha conquistato la sua prima storica vittoria al Fanatec GT World Challenge Europa assieme al belga Maxime Martin sulla della BMW #46 del Team WRT. Nonostante il caldo torrido, 21.856 persone hanno colorato di giallo l’autodromo di Misano nel corso weekend, di cui 10.165 nella giornata di domenica.

In gara-1 era partito 24esimo a causa di una foratura in qualifica. Super rimonta fino al nono posto. Ad ogni sorpasso di Valentino Rossi il boato sulle tribune. Oltre il novantacinque per cento dei presenti è lì esclusivamente per Vale con cappellini, magliette e bandiere. Ci sono tantissime famiglie con bambini che tra l’altro accedono all’autodromo ad un euro. Tanti di loro non erano ancora nati quando vinceva in MotoGP ma impazziscono per l’asso di Tavullia. I “valentiniani” presenti a Misano seguirebbero il loro beniamino anche se partecipasse alle gare di bocce e lui li ripaga con due gare show.

La prima gara è un gustoso antipasto della seconda in cui vince con autorevolezza dopo la terza posizione in griglia. Vale ha iniziato ad andare forte, molto forte anche in auto: è un gentleman driver, ma è uno tra i miglior pilori professionisti delle GT. Dopo la gara è emozionato come un ragazzino “Sono contentissimo. Vincere qui a Misano è qualcosa di davvero speciale, ringrazio la mia squadra: sapevamo di essere forti ma così è una bellissima storia”.

Foto Marzio Bondi