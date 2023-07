MotoGP, Johann Zarco: consigli da veterano a Marc Marquez

MotoGP News

Johan Zarco è una pedina centrale nel mercato piloti MotoGP di questa estate. Il francese del team Pramac ha centrato quattro podi nelle prime otto gare del 2023, ha raccolto 109 punti ed è quinto in classifica generale. Ancora non ha guadagnato nessuna vittoria nei suoi quasi quattro anni in Ducati, motivo per cui dalla prossima stagione non dovrebbe ricevere una moto ufficiale. Fino a Silverstone resta tutto un’incognita, con diversi scenari che potrebbero aprirsi clamorosamente.

Il nuovo format MotoGP

Anche nel Mondiale 2021 aveva iniziato subito forte, sembrava potesse ambire al titolo iridato, ma dopo la pausa estiva è mancata consistenza. Anche stavolta ha cominciato bene, forte di una Ducati Desmosedici ufficiale fortemente più competitiva rispetto alle rivali. “Sono contento di come stanno andando le cose. Voglio vincere e salire sul podio. Quest’anno con le gare sprint è difficile ma si può imparare molto per la domenica“, ha ammesso Johann Zarco in un’intervista sul canale YouTube di Manuel Pecino. “Mi piace il nuovo format. Ogni giorno abbiamo un obiettivo diverso e questo è coinvolgente“.

La saggezza di un veterano

L’accoppiata Zarco-Martin spinge per conquistare il primo posto come team satellite, anche se dovranno fare i conti con il duo Bezzecchi-Marini del team VR46. L’alfiere di Cannes sa che l’età non gioca a suo favore e che il collega di box Jorge Martin ha una marcia in più in questo momento. “Lui è più giovane ed ha maggiori possibilità di vincere il Mondiale“. A Zarco sembra mancare il guizzo vincente e fa autocritica: “Mi piace molto controllare la moto e la situazione, se non ci riesco non mi piace rischiare più del necessario. Ho sempre molta passione per fare del mio meglio sulla moto, che penso sia qualcosa di molto importante. Con l’età hai più controllo e meno follia, a questo livello è importante controllare di più“.

Un commento su Marquez

Nel suo bagaglio ha sicuramente tanta esperienza che può dispiegare per commentare la situazione che sta vivendo Marc Marquez, sulla bocca di tutti all’interno del paddock. “Con il tempo che ha trascorso con la Honda, può darsi che abbia bisogno di un po’ più di calma e controllo. Al momento non possono andare per la vittoria perché la moto non è troppo competitiva – ha concluso Johann Zarco -. Deve avere un po’ più di pazienza o di saggezza per non farsi male con le cadute“.

