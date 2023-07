Superbike, BMW ritrova van der Mark e punta in alto con Redding

Dopo mesi di assenza, Michael van der Mark è pronto per tornare a gareggiare nel Mondiale Superbike. La frattura al femore sinistro rimediata nel round di Assen è alle spalle e rimane l’ultimo controllo medico di giovedì da superare prima di risalire sulla sua M 1000 RR. Dovrebbe essere una “formalità”.

Il pilota olandese voleva rientrare già a Imola, però gli è stato consigliato di essere prudente e di attendere ancora un po’. Il momento del ritorno è arrivato e a Most lo rivedremo finalmente in azione. L’incubo è finito.

Superbike Most, van der Mark entusiasta del ritorno

Van der Mark è impaziente di correre con i suoi colleghi: “Sono felice di tornare. È passato molto tempo e non vedo l’ora che arrivi questa gara. Non sarà facile, dato che ho perso tante gare. Non sarò veloce da subito, ma non vedo l’ora di risalire in moto e di lavorare con i ragazzi, così da avere alle spalle almeno una gara prima della pausa. Mi sento al 100%, voglio godermi questo weekend“.

Mickey è consapevole del fatto di non poter essere subito competitivo, però il rientro è un primo passo per tornare completamente al top. Marc Bongers, direttore motorsport di BMW Motorrad, non gli mette alcuna pressione: “È fantastico riaverlo a bordo e non vogliamo avere aspettative troppo alte. L’importante per lui è riprendere il ritmo di gara sulla M 1000 RR prima di tornare all’attacco dopo la pausa“.

Redding competitivo in Repubblica Ceca?

Nell’altro lato del box ci sarà Scott Redding, che nel 2022 a Most arrivò terzo in Gara 1 e poi fece bene anche Gara 2 (quarto). La sua speranza è di andare bene anche quest’anno: “Per me Most è una buona pista, mi piace. Lo scorso anno ho ottenuto un buon risultato con BMW e non vedo l’ora di andarci. È un circuito diverso da quelli a cui siamo abituati. Spero di poter provare a stare nei primi cinque-sei. Questo sarebbe l’obiettivo, oltre a continuare a lavorare sul progetto per avvicinarci il più possibile“.

Redding a Most fece bene anche nel 2021 quando correva per Ducati: arrivò secondo nelle prime due manche e poi vinse Gara 2. È un tracciato che gradisce e il suo auspicio è quello di essere competitivo in questo weekend.

Foto: BMW