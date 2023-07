Axel Bassani ha appena compiuto 24 anni e spera di regalarsi un’altra giornata come quella del 16 luglio a Imola. Il pilota feltrino ha emozionato con una prestazione super in gara-2. Meriterebbe una moto ufficiale ma pare destinato a restare in Motocorsa, una squadra privata sì ma con tutto al top. Lorenzo Mauri ed il suo staff stanno lavorando al meglio ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Axel Bassani è quinto in classifica generale, primo tra gli Indipendenti e secondo miglior pilota Ducati. Ancora non ha assaporato l’emozione della sua prima vittoria nel Mondiale Superbike ma questo traguardo non è poi così lontano. Bassani corre con la testa e con il cuore, commette pochissimi errori e sembra già un pilota molto esperto.

“Partiamo per Most belli carichi, tranquilli e concentrati – dice Axel Bassani a Corsedimoto – Dopo un week-end come quello di Imola siamo certamente più consapevoli del potenziale che abbiamo. In realtà anche a Donington siamo andati abbastanza bene. Certo, ci siamo classificati settimi ma il passo in gara era molto buono il problema è che avevamo fatto una qualifica disastrosa”.

Most è una pista amica?

“Sì, l’anno scorso avevo conquistato tre quinti posti, anche nel 2021 ero andato bene. E’ una pista in cui ci sono sempre trovato a mio agio quindi si può fare bene”.

Quale sarà il momento chiave del week-end?

“Speriamo di partire subito forte. L’essenziale è fare una un’ottima qualifica che è sempre il nostro tallone d’Achille ed è la cosa più importante. Poi da lì fare tre belle gare. Il potenziale l’abbiamo, sta a noi giocarcela al meglio senza troppo stress. Andiamo a Most per divertirci e fare quello che possiamo: Motocorsa sta facendo un gran lavoro, la moto funziona bene e dobbiamo solo fare ciò che sappiamo”.

Foto social Motocorsa