Superbike, Axel Bassani brilla a Imola: “Spero che Ducati abbia apprezzato”

Fantastico Axel Bassani in Gara 2 Superbike a Imola. Il pilota veneto ha concluso al secondo posto, dopo aver anche guidato la manche per dei giri. Nel finale non ne aveva abbastanza per rispondere a Toprak Razgatlioglu, però ha tenuto dietro un campionissimo come Jonathan Rea e può essere felice della sua prestazione. Lui e il team Motocorsa hanno svolto un lavoro eccellente e hanno meritato questo risultato.

Superbike Imola, la gioia di Bassani

Bassani è soddisfatto della sua performance e del piazzamento finale: “Non sono deluso della mancata vittoria – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – ma felice del mio secondo posto. Sono arrivato dietro Toprak, uno dei migliori piloti del mondo. Per me è un onore battagliare con lui. Ho cercato di fare la mia gara, di stare davanti e fare il mio passo. Oggi c’era molto caldo e serviva aria pulita. Ho fatto del mio meglio e sono arrivato secondo. Sono il primo dei piloti Ducati e sono felice, anche per il mio team che ha fatto un lavoro incredibile“.

Ad Axel è mancato qualcosa per giocarsi il successo con Razgatlioglu, però non sente di aver buttato via un’occasione a Imola: “Per Toprak è normale lottare per podi e vittorie. Al momento, per noi no. Abbiamo bisogno di migliorare su questo aspetto. Siamo davvero vicini, abbiamo fatto un grande lavoro. Ora analizziamo i dati per fare un ulteriore step avanti. Vedremo come andrà a Most“.

Il pilota veneto aveva mostrato un ottimo passo già dalle prove libere e per questo aveva stupito il settimo posto di Gara 1, che comunque ha una motivazione ben chiara: “In Gara 1 non abbiamo scelto la gomma giusta. Ho cercato di arrivare alla fine. Non mi sono sentito bene con la moto e in Superpole Race ho cercato di arrivare nella migliore posizione possibile in vista di Gara 2. Sono contento di essere arrivato sesto nella SP. Credo che questo sia stato il miglior podio della mia carriera, per me Imola non è una pista facile. Non posso che essere contento, ho lottato con i più grandi“.

Team ufficiale Ducati? Axel non si illude

Bassani è ambizioso e, dopo aver lottato con i migliori a Imola, auspica di farlo anche in altre occasioni in questo 2023: “Il mio è un buon team e ha fatto un grande lavoro. Se è possibile, vorrei continuare ad arrivare tra i primi tre. Vedremo se a Most potremo replicare“.

Il 2° posto in Emilia-Romagna è un messaggio anche al team ufficiale Aruba Ducati? Il talentuoso rider del team Motocorsa replica così: “Speriamo sia un bel messaggio, spero abbiano apprezzato e poi prenderanno le loro decisioni. Non so se aiuterà questo podio. Non so, non è il mio lavoro parlare di questo, se ne occupa il mio manager. Credo che vedremo dopo Most cosa succederà, anche se non penso ci siano scadenze“.

Molto probabilmente, il posto al fianco di Alvaro Bautista finirà a Nicolò Bulega, leader del Mondiale Supersport. Il 23enne di Feltre potrebbe rimanere per un altro anno nella squadra di Lorenzo Mauri, ormai una seconda famiglia per lui.

Foto: Axel Bassani