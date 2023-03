Tutti i bimbi amano giocare con le macchinine in particolare con quelle quelle rosse e sportive. Sì, con le Ferrari. Normalmente hanno le classiche Bburago in scala 1:43. I più fortunati hanno quelle elettriche 12V che si guidano nel cortile di casa e possono raggiungere gli 8Km/h. Zayn Sofuoglu invece a 3 anni si cimenta al volante di una splendida SF90, un’auto da 1000 cavalli in grado di raggiungere i 340 chilometri orari. Kenan Sofuoglu ha fatto guidare uno dei suoi bolidi al figlioletto che pochi mesi fa aveva già provato la Honda GL Gold Wing 1800.

Il bimbo guida sempre i mezzi di papà nell’autodromo della famiglia, in condizioni di assoluta sicurezza. Inizialmente aveva guidato i go kart, poi le minimoto ed il T-Max. Zayn si diverte e sui destreggia già molto bene sotto lo sguardo di Kenan, felice ed orgoglioso. Il pilota turco in passato ha vinto 5 Titoli Mondiali Supersport, tra il 2007 ed il 2016. Oggi è un manager di successo ed un membro del parlamento turco. Nel video Zayn Sofuoglu al volante della Ferrari SF90. Guardate come va!

