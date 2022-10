Kenan Sofouglu ha sempre amato le sfide impossibili, nello sport e nella vita. In Turchia è una leggenda e nel corso della sua carriera ha fatto cose impensabili. Si è lanciato a 400 chilometri orari in sella ad una Ninja H2R sul ponte sopra il Golfo di Izmit (guarda il video) poi si era divertito nella sfida Razgatlioglu Ferrari contro Kawasaki ed ora si brucia le tappe con suo figlio Zayd.

Il pilota e manager turco, cinque volte campione del mondo Supersport, ha avuto una vita molto difficile. Nel 2015 la morte del piccolo Hamza Sofouglu aveva commosso il mondo della Superbike. Kenan aveva raccontato pubblicamente il suo dramma famigliare, il suo calvario: dall’emorragia cerebrale alla lotta per la vita, purtroppo senza successo. Una nuova tragedia aveva colpito dunque Kenan Sofouglu dopo la scomparsa dei suoi due fratelli: uno deceduto in pista e l’altro in un incidente stradale. Il vulcanico pilota turco nel 2019 ha ritrovato sorriso con la nascita di Zayd un bimbo vispo, vivace ed attivo.

Kenan lo ha subito avvicinato al mondo dei motori, prima con i go kart e le minimoto ed ora a 3 anni è già in grado di guidare anche mezzi importanti e soprattutto pesanti.

Prima ha iniziato con uno scooter 200cc Italjet, poi è passato al T-Max ed infine si è cimentato alla guida della Honda GL Gold Wing 1800. Queste prove ovviamente le ha svolte sul “Kenan Sofouglu Pisti”, un circuito di proprietà di Kenan sotto lo sguardo attento dell’ex campione del mondo. Dai video pubblicati sui social sembra cavarsela piuttosto bene, per la serie “buon sangue non mente”.

Il piccolo Zayd Sofouglu ha già un suo profilo Instagram con oltre 600mila follower, gestito dai suoi genitori. Sembra destinato veramente ad un futuro da campione. Guardate qui sotto come se la cava…

Video e foto: Instagram