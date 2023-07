Non è il leader MXGP, ma si può dire che è il vero mattatore degli ultimi round. Romain Febvre ha trovato uno stato di forma incredibile in qualsiasi condizione, che si tratti di terra o sabbia, umida o asciutta. Tutti concordi nel dire ad esempio che il rinnovato tracciato di Lommel ha rappresentato la sfida più dura del campionato 2023, ma non sembrava davvero per Febvre. La rimonta pazzesca messa a referto in Gara 2 parla chiaramente, l’alfiere Kawasaki ha finalmente ritrovato la condizione ideale. Ma potrebbe essere tardi per un discorso mondiale…

Febvre scatenato

“Penso di essere il migliore del gruppo al momento.” Probabilmente non possiamo nemmeno dargli torto, tutt’altro. Quello che sta facendo parla per lui, ora possiamo dire che s’è davvero lasciato alle spalle tutte le conseguenze del grave infortunio di fine 2021 e l’inevitabile lungo processo per tornare allo stato di forma di due anni fa. Ultimamente invece Romain Febvre non s’è fatto particolari problemi nel far vedere i sorci verdi al leader iridato Jorge Prado, più volte lasciandoselo alle spalle per andare a cogliere il successo. Ora siamo a quattro trionfi consecutivi, ma la regolarità dello spagnolo limita molto l’agguerrito tentativo di recupero. Dopo Lommel sono ancora 99 i punti che dividono i due più seri contendenti per il titolo MXGP 2023. Ce ne sono ancora tantissimi in ballo, considerando appunto che ora vale parecchio anche la Qualifying Race, ma Prado, pur non vincendo da un po’, ottiene sempre il massimo possibile, come ad esempio la seconda posizione nel GP delle Fiandre nel weekend appena concluso.

Caccia al pokerissimo

Netta vittoria in Gara 1 dopo aver passato il poleman Coldenhoff, furiosa rimonta in Gara 2 dopo il parapiglia iniziale che l’aveva fatto precipitare quasi in coda. Una vera prova di forza per Romain Febvre. “È stato un vero caos nelle prime due curve” ha ammesso il numero #3 di Kawasaki, che da quel momento ha tirato fuori gli artigli. “Sono riuscito a fare la mia magia ed a tenere il passo fino alla fine. Ho quasi ripreso Prado negli ultimi giri, ma a quel punto ero esausto.” Non c’è meno soddisfazione nelle parole del team manager Antti Pyrhönen. “Sono fiero di tutti, è un risultato incredibile! Ora abbiamo una moto vincente su ogni tipo di pista, la vera affermazione è stata la vittoria a Lommel.” Il prossimo fine settimana si correrà a Vantaa in Finlandia, patria natale del Team Owner Kimi Raikkonen. Scontato dire che pilota e squadra mireranno alla 5^ vittoria consecutiva, con l’intenzione di provare a minare di nuovo la sicurezza del capoclassifica mondiale.

Foto: Kawasaki Racing Team MXGP