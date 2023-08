Per Marco Bezzecchi è solo la sua seconda stagione in MotoGP, ma ha le carte in regola per contendersi il titolo iridato con l’amico Francesco Bagnaia. Sicuramente la Ducati Desmosedici è l’arma in più del giovane allievo della VR46 Academy, ma è già riuscito a fare meglio rispetto a tanti colleghi di marca più esperti. Terzo in classifica, ad un solo punto di distanza da Jorge Martin, secondo in classifica,

L’ascesa di Bezzecchi

il 2023 è solo il suo secondo anno in MotoGP , eppure l’italiano del team Ducati VR46 ha già guidato il motomondiale nel corso delle prime otto gare della stagione, ha festeggiato il suo prima vittoria e per un totale di quattro volte sul podio. Attualmente è terzo in classifica generale a 36 punti di distanza dal leader piemontese. Due le vittorie già centrate, in Argentina e Francia, ha regalato pagine di storia anche al suo team Mooney VR46 che gli ha dato somma fiducia. Adesso è tempo di guardare oltre. In una scalda da 1 a 10 si darebbe 8, “perché non mi aspettavo di essere così veloce all’inizio della stagione”.

Ciò che manca ancora è un po’ più di coerenza, forse di esperienza. “Certo che voglio essere sempre al top. Ma capisco anche che a volte è più difficile, perché mi manca ancora un po’ di esperienza rispetto agli altri piloti della MotoGP“, ha spiegato a Motorsport-Total.com. “Ci sono state alcune gare come Jerez o Mugello, dove volevo un po’ di più, ma non sono riuscito a ottenere il risultato che volevo. È stato difficile ma alla fine fa parte del processo di apprendimento che sto ancora facendo“.

Tra sogni e obiettivi

Il titolo non è certo l’obiettivo principale in questa stagione, ma fino a quando sarà possibile ci crederà. Con le gare sprint ci sono ancora 444 punti in palio. “Non sto cercando di metterlo da parte, ma non sto davvero pensando al campionato. Alla fine è ancora troppo presto parlarne ora – ha aggiunto Marco Bezzecchi -. Ovviamente voglio lottare fino alla fine. Non è un segreto perché è lo stesso per ogni pilota. Quindi farò del mio meglio per renderlo possibile e per lottare fino alla fine… In questo momento è un po’ presto e ci sono così tante gare quest’anno che tutto può cambiare così velocemente, quindi cerco solo di essere sempre veloce“.

Foto: VR46 Racing Team