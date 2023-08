Dopo che è saltata l’Argentina come ultima tappa del calendario Superbike 2023, si è subito parlato di Jerez de la Frontera per sostituirla e così sarà. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale: il circuito intitolato ad Angel Nieto ospiterà l’atto finale del campionato nel weekend 27-29 ottobre (a San Juan era previsto di correre dal 13 al 15 prima della cancellazione). In questo modo rimangono dodici gli appuntamenti totali della stagione.

Superbike a Jerez per l’ultimo evento del 2023

Gregorio Lavilla, direttore esecutivo WorldSBK, ha così commentato la notizia : “Siamo lieti di riportare il campionato WorldSBK alle sue radici sul leggendario Circuito de Jerez – Angel Nieto per l’ultimo round della stagione 2023. Jerez occupa un posto speciale nella storia del nostro sport, ed è giusto che concludiamo questa straordinaria stagione in un luogo con un patrimonio così ricco. Non vediamo l’ora di assistere alla feroce competizione e celebrare l’eredità di questo sport con i fan appassionati in Andalusia“.

La stagione del Mondiale Superbike e Supersport terminerà in Spagna, mentre per la Supersport 300 l’ultimo round sarà quello a Portimao del weekend 29 settembre-1° ottobre. Vedremo se si arriverà a Jerez con le corse ai titoli già decise oppure se ci si potrà attendere qualche colpo di scena.

Foto: WorldSBK