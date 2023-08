MotoGP: Yamaha annuncia Alex Rins per la stagione 2024

Dopo l’annuncio dell’addio a Franco Morbidelli, ecco l’ingaggio di Alex Rins. In brevissimo tempo Yamaha ufficializza così la sua formazione per la stagione MotoGP 2024 con l’arrivo dell’attuale pilota LCR Honda, che lascerà il team di Lucio Cecchinello e l’Ala Dorata dopo una sola stagione. Il comunicato conferma un contratto annuale per quello che sarà il nuovo compagno di squadra di Fabio Quartararo.

Rins lascia Honda

Non parliamo di un colpo di scena, la voce c’era già da tempo ed anzi la trattativa in corso era stata confermata anche da Cecchinello. Oggi è arrivata l’ufficialità riguardo il futuro di Alex Rins, che quindi cambierà marchio per il prossimo Mondiale MotoGP. Ricordiamo che il pilota spagnolo è ancora alle prese con il grave infortunio ad una gamba riportato nella Sprint al Mugello. Non disputerà infatti il prossimo GP a Silverstone, sostituito da Iker Lecuona. Intanto per Rins arriva l’ufficialità per la prossima stagione, ovvero l’approdo in Yamaha Factory al posto di Morbidelli ed accanto a Quartararo. Un altro segnale della difficile situazione che sta vivendo Honda, anche riguardo Mir non si placano le voci di un possibile addio a fine anno…

Il benvenuto di Jarvis

“Alex Rins è una grande risorsa: ha grande esperienza in MotoGP, è un talento naturale e ha vinto tante gare.” Lin Jarvis saluta così l’arrivo del pilota #42 in casa Yamaha per il prossimo Campionato del Mondo. “Ha accumulato esperienza con altri due costruttori e ha guidato moto con caratteristiche simili alla YZR-M1, fatto che dovrebbe aiutarlo ad adattarsi rapidamente. La sua vittoria al COTA quest’anno sottolinea la sua velocità, la sua fame e la determinazione a fare bene.” Jarvis ricorda anche la situazione attuale di Rins dopo quanto successo nel GP d’Italia. “È lontano dal paddock da un po’ a causa della lesione, ma sarà totalmente recuperato per la stagione 2024. Non vediamo l’ora di lavorare con lui, siamo sicuri che ci sarà una bella collaborazione con Fabio.”

Foto: Social-Alex Rins