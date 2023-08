MotoGP: Franco Morbidelli e Yamaha si separano a fine 2023

Una delle possibilità di mercato è stata appena confermata. Franco Morbidelli chiuderà il rapporto di collaborazione con Yamaha alla fine della stagione MotoGP 2023. Una partnership iniziata nel 2019, con tanti alti e bassi, che giungerà alla sua conclusione alla fine di questo campionato, quindi tra 12 GP. “È il momento di cambiare, sia per noi che per lui” è il commento di Lin Jarvis, che ringrazia il pilota per l’impegno e gli anni insieme.

Morbidelli, addio a Yamaha

In prossimità della ripartenza di questa stagione dopo la lunghissima pausa estiva, conosciamo a metà il destino di Franco Morbidelli. Sappiamo che non vestirà più i colori Yamaha, il comunicato sulla fine della collaborazione infatti non riguarda solamente la squadra MotoGP ma proprio il marchio di Iwata. Un annuncio che elimina la voce di un possibile passaggio in Superbike con questa casa. Quale futuro quindi per l’iridato Moto2 2017? Una delle voci era il suo passaggio in uno dei team Ducati, ma si ipotizza anche un posto in LCR Honda, rimanendo quindi sempre in MotoGP. Rimane però anche l’eventualità che non ci sia nessuna possibilità per lui nella classe regina del Motomondiale… Ora che è arrivato l’annuncio da Yamaha, potremmo non dover attendere molto prima di saperne di più.

Il saluto di Jarvis

“Per prima cosa voglio ringraziare Franky per il suo lavoro ed impegno sia da pilota del team satellite che quand’è entrato nel team factory” ha dichiarato il Managing Director di Yamaha Motor Racing. “Abbiamo ottenuto grandi risultati insieme, incluso il vice-campionato nel 2020.” Sfortunatamente però Morbidelli l’anno dopo è incappato in un infortunio importante, la successiva ripartenza poi è stata molto, molto difficile. “È un peccato che negli ultimi due anni non sia andata come avremmo voluto. Abbiamo discusso delle possibilità di continuare la collaborazione, ma alla fine abbiamo deciso che il 2024 era il momento per cambiare, sia per noi che per Franky. La squadra continuerà a supportarlo al massimo per concludere il periodo assieme nel miglior modo possibile.”

Foto: Social-Franco Morbidelli