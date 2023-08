Valentino Rossi si racconta: “Mi ha dato una forza in più”

Valentino Rossi non è riuscito a portare a termine la tappa del Nurburgring, ma la sua seconda stagione nel Fanatec GT WCE ha già regalato belle soddisfazioni. La vittoria a Misano con la BMW ha dimostrato che la classe non è acqua, anche dopo il passaggio dalle due alle quattro ruote. In attesa del prossimo step e di poter realizzare il grande sogno della 24 Ore di Le Mans con un prototipo.

La seconda vita di Valentino Rossi

Una vita costellata di sfide e vittorie per il campione di Tavullia, che ha lasciato la MotoGP al termine della stagione 2021. Non si è fermato un attimo, in tasca già un accordo con Audi per migrare nel GT World Challenge Europe. Dal 2023 ha cambiato marca e vestito la livrea dell’Elica, avvicinandosi al marchio dell’Elica. Al Nurburgring la leggendaria vettura targata 46 non è riuscita a tagliare il traguardo a causa di un incidente che ha visto protagonista il suo compagno di box Maxime Martin.

Nel debriefing finale Valentino Rossi ha fatto un riepilogo della sua nuova avventura automobilistica, inevitabile un accenno alla MotoGP. “Ora ho un altro anno di esperienza in questo campionato e in questo tipo di gara, che è diversa dalla MotoGP per molti aspetti. Ora mi sento più a mio agio in macchina“. Il Dottore ha commentato anche il passaggio dall’Audi R8 alla BMW M4: “Mi trovo bene con la BMW. È stato così sin dalla prima gara a Dubai. Siamo saliti sul podio diverse volte, ma la vittoria a Misano è stata ovviamente qualcosa di molto speciale. Questo mi ha dato ancora una volta forza in più“.

Similitudini con la MotoGP

Coincidenze del destino, la sua prima vittoria nel GT WCE è arrivata sul tanto amato circuito vicino casa, a Misano, in una gara Sprint. “Maxime ed io siamo sempre forti nello Sprint. Siamo anche saliti sul podio a Brands Hatch. Sono gare brevi e bisogna spingere fin dall’inizio – ha commentato Valentino Rossi -. A Monza abbiamo avuto una buona occasione per farcela, ma abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna (si sono ritirati per una foratura quando erano vicini al podio)”.

Nel mondo delle competizioni, dove basta un nulla per rivoltare le situazioni, bisogna sapere cogliere l’attimo vincente. O stringere i denti nei momenti difficili. Su un punto Valentino Rossi sente di dover migliorare, come ai tempi della MotoGP. “I miei punti di forza in un fine settimana sono molto simili a quelli di quando correvo in moto . In qualifica non sono molto forte e devo migliorare. Fare un giro veloce con gomme nuove e poca benzina nel serbatoio è difficile… In gara invece sono sempre forte e ho un buon ritmo. Questo è il mio punto di forza credo, ma devo ancora migliorare in qualifica“.