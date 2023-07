MotoGP, ufficiale: Iker Lecuona sostituisce Rins a Silverstone

LCR Honda avrà una formazione rivista per il prossimo GP in Gran Bretagna. Iker Lecuona infatti prenderà il posto di Alex Rins, impegnato in un lungo recupero in seguito alla frattura di tibia e perone della gamba destra. Una notizia già annunciata, ma che è stata ufficializzata dal team di Lucio Cecchinello in data odierna. Lecuona sarà in azione in MotoGP nel weekend del 6 agosto, esattamente il fine settimana della 8 Ore di Suzuka: il Team HRC perde uno dei suoi vincitori 2022 per la 44^ edizione di questa gara di durata, ma era un’assenza di cui ormai mancava solo l’annuncio vero e proprio (qui l’anticipazione).

Da Austin alla lesione

Iker Lecuona farà di nuovo capolino in MotoGP, al posto di un Alex Rins che ne avrà ancora per parecchio. Dopo l’incredibile trionfo ad Austin, la situazione è peggiorata, per lui come per gli altri ragazzi di casa Honda. Ma è al Mugello che tutto è andato a rotoli: un incidente nel corso della Sprint che non sembrava troppo grave, finché Rins non ha iniziato a tenersi stretta la gamba chiamando l’aiuto dei commissari. Il responso medico poi ha parlato di frattura di tibia e perone, davvero una lesione complicata. Fresco di matrimonio in stampelle/sedia a rotelle con la sua Alexandra, il pilota spagnolo di LCR Honda (per ora, visto che le sirene Yamaha per la prossima stagione mondiale non si spengono) continua il suo lungo processo di recupero.

Lecuona ancora in MotoGP

È accertata però la sua assenza nel GP di Gran Bretagna, che segnerà la ripartenza del Motomondiale dopo 5 settimane di pausa. Nel weekend del prossimo 6 agosto però la RC-V di LCR Honda non avrà il #42 ma il #27 in carena col ritorno di Iker Lecuona. Dopo due sostituzioni nel team Repsol al posto di Marc Marquez, il pilota HRC SBK vestirà i colori del team satellite dell’Ala Dorata. “Auguro ad Alex un pronto recupero, è una situazione difficile” è il commento di Lecuona. “Allo stesso tempo però sono contento di salire in sella, voglio fare del mio meglio ed aiutare il team. Il layout di Silverstone poi mi piace, possiamo divertirci.”

Foto: Social-Iker Lecuona