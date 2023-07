MotoGP, ufficiale: Cal Crutchlow wild card Yamaha nel GP Motegi

Se ne parlava da un po’, ora è arrivato il comunicato Yamaha. Cal Crutchlow sarà wild card nel prossimo Gran Premio del Giappone, la sua prima da tester della casa dei tre diapason nonché la sua prima partecipazione dopo i 10 GP da sostituto nel biennio MotoGP 2021-2022. Crutchlow porterà in pista una colorazione in particolare, come si vede in copertina: la sua YZR-M1 avrà la livrea del YAMALUBE RS4GP Racing Team, colorazione con cui svolgerà dei test già ad agosto.

Mancava solo Yamaha

Il ruolo del collaudatore sta diventando sempre più importante nell’attuale Mondiale MotoGP. Tolti i casi di sostituzioni per infortuni, tutte le altre squadre hanno già schierato i propri tester per wild card in questo inizio di campionato 2023. Abbiamo visto Michele Pirro per Ducati, Stefan Bradl per Honda, Lorenzo Savadori per Aprilia, il ritorno di Dani Pedrosa per KTM. Mancava all’appello solamente Cal Crutchlow, che sarebbe anzi decisamente necessario viste le attuali difficoltà di casa Yamaha. Il marchio di Iwata porterà il suo collaudatore in gara, ma lo farà ben più avanti, ovvero verso la fine dell’anno a Motegi.

Le dichiarazioni

“Questa wild card sarà un punto di svolta significativo per migliorare la performance della Yamaha YZR-M1.” Con queste parole Kazutoshi Seki, YMC MotoGP project leader, ha confermato l’importanza della wild card di Crutchlow per il prossimo GP del Giappone. “Gli ingegneri stanno lavorando duramente e la presenza di Cal sarà d’aiuto non solo per questa stagione, ma anche per la prossima.” Dichiarazioni che indicano una volta di più la presa di coscienza delle attuali difficoltà in casa Yamaha ed il conseguente lavoro per raggiungere la soluzione. “Il GP del Giappone sarà l’occasione per testare il prototipo in condizioni di gara. Ad agosto faremo dei test con YAMALUBE RS4GP Racing Team, lavoreremo duramente e raccoglieremo quante più informazioni possibili.”