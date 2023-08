La lunga settimana della 8 ore di Suzuka 2023 ha avuto inizio con un’intensa giornata di Test svoltasi per tutta la perdurata di mercoledì 2 agosto, sorridendo ai colori italiani. YART Yamaha, compagine capeggiata dal nostro Niccolò Canepa ed affiancato da Marvin Fritz e Karel Hanika, ha primeggiato nella graduatoria dei tempi con il 2’06″778 siglato nella conclusiva sessione. Un gran bel viaggiare oltretutto, aspettando l’effettiva evoluzione del weekend di gara, davanti ai detentori dei trofeo e stra-favoriti della vigilia di Honda HRC.

YART COMANDA LE PRIME PROVE DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Terza forza (e non così distante da Kawasaki KRT) in termini di performance lo scorso anno, ampiamente seconda per questa edizione. Almeno alla luce dei responsi dei Test dello scorso mese di luglio e di questa giornata che giova e non poco ai propositi ambiziosi di YART Yamaha. Reduci della trionfale 24 ore di Spa e presentatisi in Giappone da leader del Mondiale Endurance FIM EWC, la squadra di Mandy Kainz ha viaggiato con regolarità su ottimi tempi, prendendosi anche il lusso di staccare il miglior tempo in una giornata caratterizzata da elevate temperature superiori ai 30° (più di 50° per quanto concerne l’asfalto).

HONDA HRC LAVORA PER LA GARA

Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika con la R1 #7 gommata Bridgestone hanno preceduto lo squadrone del Team HRC with Japan Post con la CBR 1000RR-R #33 Factory condotta da Takumi Takahashi, Tetsuta Nagashima e Xavi Vierge. Per loro prove di rifinitura e per trovare una condivisione di set-up tra i tre piloti, dalla corporatura e stili di guida diametralmente opposti tra loro. Per potenziale restano ampiamente i favoriti per la vittoria, ma alla “Gara delle gare” vale il detto “Mai dire mai“.

SORPRESA BMW ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

La notizia di questa giornata è più che altro il rendimento del team ufficiale BMW Motorrad EWC #37, con Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni addirittura quarti assoluti tra Yoshimura SERT Suzuki e F.C.C. TSR Honda. Di fatto quattro squadre permanenti del FIM EWC sono in piena top-5, con la M 1000 RR ufficiale gommata Dunlop che si insinua nel consueto plotone Bridgestone di testa. Per quanto concerne gli altri nostri portabandiera, Samuele Cavalieri è 31° (6° di classe National Superstock) con la Aprilia RSV4 Factory 1100 del Team Tatara mentre Christian Napoli, all’esordio assoluto in pista a Suzuka, 40° con la Yamaha R1 di Motobox Kremer Racing, tra le sole tre squadre gommate Pirelli al via.

DOMANI VERIFICHE, VENERDI QUALIFICHE

La giornata di domani sarà dedicata alle consuete verifiche tecniche di conformità, con i 50 team al via della 8 ore di Suzuka 2023 che torneranno in azione venerdì con la disputa delle qualifiche ufficiali. Le migliori 10 classificate parteciperanno poi sabato al Top 10 Trial, con la partenza della 8 ore in programma domenica alle 4:30 italiane (qui la nostra guida all’evento).

COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE 2023

Unofficial Test Day, Classifica 2 agosto (Top 10)

1- YART Yamaha Official Team EWC – Yamaha YZF-R1 – Niccolò Canepa/Marvin Fritz/Karel Hanika – 2’06.778

2- Team HRC with Japan Post – Honda CBR 1000RR-R – Takumi Takahashi/Tetsuta Nagashima/Xavi Vierge – 2’07.205

3- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – Gregg Black/Sylvain Guintoli/Etienne Masson – 2’07.803

4- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – Markus Reiterberger/Ilya Mikhalchik/Jeremy Guarnoni – 2’07.939

5- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – Mike Di Meglio/Alan Techer/Tarran Mackenzie – 2’08.221

6- S-PULSE DREAM Racing ITEC – Suzuki GSX-R 1000 – Cocoro Atsumi/Josh Waters/Marcel Schrotter – 2’08.331

7- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – Kosuke Sakumoto/Ryo Mizuno/Kazuma Watanabe – 2’08.375

8- Team Kodama – Yamaha YZF-R1 – Yuda Kodama/Kengo Nagao/Riku Sugawara – 2’08.471

9- AutoRace UBE Racing Team – Suzuki GSX-R 1000 – Hafizh Syahrin/Dan Linfoot/Takuya Tsuda – 2’08.533

10- Honda Asia Dream Racing with Showa – Honda CBR 1000RR-R – Zaqhwan Zaidi/Andi Farid Izdihar/Nakarin Atiratphuvapat – 2’08.561