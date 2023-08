MotoE Silverstone: Krummenacher vince la ‘lotteria’ di Gara 1

Randy Krummenacher, ricordiamo al debutto in MotoE, si impone per la prima volta in una corsa del Mondiale elettrico. L’esperto campione svizzero è il più rapido ad adattarsi a condizioni mai provate prima sulla novità Silverstone, battuto per appena un decimo Kevin Manfredi. Lontani dal podio invece sia il leader MotoE Jordi Torres che il primo rivale Matteo Ferrari, Gara 2 potrebbe rimescolare ancora le carte… Ecco com’è andata la prima corsa del fine settimana britannico.

Gara 1

Come previsto, Matteo Ferrari ha ricevuto un Long Lap per la caduta in qualifica in regime di bandiera gialla. La pioggia è cessata, ma la MotoE affronta comunque un nuovo circuito in condizioni di bagnato, una vera lotteria visto che ieri la pista era asciutta! Lo scatto migliore è quello del poleman Granado, ottimo anche Ferrari subito 4° dietro a Casadei, ma si inserisce nelle zone di vertice pure Spinelli, e non solo. Abbiamo subito tantissimi stravolgimenti in condizioni complesse e mai provate prima, può davvero succedere di tutto.

Giro dopo giro emerge la coppia Intact GP, visto che Krummenacher e Garzo volano in vetta a 3 giri dalla fine. Non è da sottovalutare nemmeno Manfredi che si inserisce nel testa a testa tra compagni di box. Finale prematuro per Zaccone e Spinelli, all’ultimo giro finisce a terra anche Salvadori, mentre il ruggito è di Krummenacher. Proprio lui tiene a bada un agguerrito Manfredi e coglie la vittoria al fotofinish sull’acqua di Silverstone, con Granado infine 3° nonostante il contatto con Garzo. Non manca la dedica del pilota brasiliano a Lucio Cecchinello, che in questi giorni ha perso la madre.

MotoE, la classifica

Foto: motogp.com