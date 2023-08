MotoGP Silverstone: Bagnaia giù, Bezzecchi pole (con caduta)

Qualifiche disastrose a livello di condizioni meteo, ma non mancano svariate sorprese. In allegato però anche tanti incidenti, uno pure per quello che diventa il poleman a Silverstone, ovvero Marco Bezzecchi. Il pilota VR46 Ducati piazza la zampata vincente giusto prima di incappare in un incidente, una situazione in cui si ritrova anche il leader MotoGP Francesco Bagnaia. Chi però ha la peggio di tutti è senza dubbio Fabio Quartararo… Ecco il resoconto dei due turni di qualifiche sulla pista britannica.

Q1: disastro Quartararo

Problemi alla moto proprio alla fine delle Prove 2, segue un incidente all’inizio di queste prime qualifiche. Fabio Di Giannantonio ha vissuto minuti frenetici subito dopo aver piazzato il suo primo giro lanciato. Non va molto meglio a Fabio Quartararo, che rischia grosso alla curva 16 e deve poi fermarsi per spingere via la sua M1. Che giornata disastrosa per lui, sia nella Sprint che nella gara lunga scatterà dall’ultima posizione in griglia… Il suo compagno di box invece inizia presto a farsi vedere nelle due posizioni utili per passare il turno. Franco Morbidelli vuole la Q2 e fa di tutto per prendersela, ma c’è anche Augusto Fernandez che, dopo la caduta nelle Prove 2, mette il turbo e si prende il 2° posto. Sono loro i migliori di questa sessione, Enea Bastianini e Marc Marquez invece sono i primi esclusi.

Q2: cadute a raffica

Ci siamo, la lista dei 12 è completa. Ora scatta la battaglia per la pole position, rigorosamente sotto la pioggia che cade sempre copiosa in questa seconda giornata MotoGP a Silverstone. Le prime zampate interessanti arrivano da KTM: Jack Miller ed Augusto Fernandez infatti iniziano alla grande, monopolizzando le prime due posizioni in classifica. In queste condizioni non mancano incidenti quasi in sequenza: Bagnaia scivola alla curva 6, la curva 1 invece beffa Alex Marquez e Luca Marini. Ma nemmeno Bezzecchi, passato al comando, riesce ad evitare una scivolata, nel suo caso però ininfluente: è lui l’autore della pole position nell’acqua di Silverstone! Jack Miller ed Alex Marquez completano la prima fila.

Foto: motogp.com