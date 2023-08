Tanta pioggia a Silverstone nel turno immediatamente precedente alle qualifiche. Non mancano infatti svariati incidenti, ma c’è tempo anche per parlare di futuro. Ad esempio di come KTM sta cercando di sistemare al meglio i suoi cinque piloti validi (Fernandez confermato, esercitata l’opzione su Acosta) con quattro moto attualmente a disposizione in MotoGP… Il commento di Pit Beirer ed il resoconto delle Prove 2 a Silverstone.

KTM, quali programmi per il 2024?

“Non ci sono molte novità al momento, li stiamo tenendo d’occhio [tutti i nostri piloti] per vedere come si comportano” ha sottolineato Pit Beirer a motogp.com nel corso della sessione. Non è un mistero il fatto che KTM stia cercando di avere ancora più moto in griglia MotoGP, magari già nel 2024. Come se la gestiranno? Beirer non nega la questione: “Non ci fermiamo, stiamo cercando di avere più moto, soprattutto con Pedro [Acosta] in arrivo. Stiamo parlando con vari team per trovare una soluzione, ma al momento non ci sono novità.” Al Red Bull Ring ne arriveranno? Circuito di casa del marchio austriaco, sarebbe l’occasione giusta per qualche annuncio… “Per ora voglio solo godermi il fatto di avere una moto sempre più competitiva” ha chiuso Beirer.

Riders on the storm

La citatissima canzone dei The Doors definisce perfettamente quello che si sta vedendo in questa mattinata di prove per il Motomondiale, preludio di una giornata difficile. Ieri pista asciutta e 60 minuti delle Prove quindi senza difficoltà per decretare la top 10 che accede direttamente alla Q2 (i dettagli). Questo però è avvenuto ieri, oggi infatti la situazione è nettamente diversa e tutto viene stravolto. La pioggia non accenna a diminuire, secondo turno di prove libere sull’acqua per i piloti MotoGP. Inizia con un lungo Aleix Espargaro, a tutto gas ieri nel turno determinante, ma è un fuoripista nella ghiaia senza conseguenze.

MotoGP, gli incidenti

Discorso diverso invece per Augusto Fernandez, primo incidentato del turno con un piccolo highside alla curva 1. Cosa che rischia anche Alex Marquez alla curva 13, salvandosi all’ultimo con un passaggio nella ghiaia. Scivolata strana in seguito per Miguel Oliveira: all’entrata in curva la sua RS-GP compie una rotazione di 180°, scaricandolo a terra e poi continuando la sua carambola: la buona notizia è che è tutto OK per il pilota portoghese. Scossone anche per Francesco Bagnaia, senza conseguenze ma a conferma delle condizioni molto, molto complesse in questo turno. A referto però anche un incidente per Iker Lecuona, mentre Fabio Di Giannantonio si ferma prematuramente per problemi alla sua Ducati.

