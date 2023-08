MotoGP Silverstone, Prove: Bezzecchi che botto, Yamaha in Q1

Sta diventando ormai una consuetudine non vedere né le Yamaha né le Honda direttamente in Q2, tranne rare eccezioni. La prima giornata per la MotoGP a Silverstone non è stata un’eccezione: Quartararo, Morbidelli e Marc Marquez sono i primi esclusi dalla top 10. La “sorpresa” se vogliamo è che non comanda una Ducati: stavolta ci pensa Aleix Espargaro, che sul finale piazza la zampata e lascia Jorge Martin a quasi 7 decimi! Tempi e cronaca delle prove.

Voci di mercato

Nel corso del turno, ai microfoni di motogp.com Paolo Ciabatti non ha smentito l’interesse per Morbidelli: “Vedremo se ci sarà la possibilità di portarlo in Ducati” ha affermato, confermando quindi le ultime voci. Lucio Cecchinello invece, oltre ad ammettere di non essere sorpreso dal pronto addio di Alex Rins ad HRC, conferma il contatto telefonico con Francesco Guidotti durante l’estate. Il tema era l’idea di un possibile accordo con KTM per il 2024, il boss LCR però ha ricordato di avere un accordo in essere con Honda, il discorso quindi è finito lì. Per il momento? In casa Aprilia infine Paolo Bonora conferma il test di un telaio in fibra di carbonio con il collaudatore Lorenzo Savadori, impegnato negli ultimi giorni a Misano.

Turno determinante

I tempi del turno del mattino non contano nulla ora, si riparte praticamente da zero. I piloti MotoGP hanno solo questi 60 minuti a disposizione per assicurarsi un posto nella top 10 che passerà direttamente in Q2. È questa la grande novità in corsa del format di GP, un cambio che non tutti hanno apprezzato ma che ha permesso stamattina di svolgere qualche prova. Soprattutto di aerodinamica in casa Yamaha e Honda, i cui piloti sono apparsi con carenature riviste, ma qualche piccola prova di questo tipo c’è anche per Ducati. Tanto tempo probabilmente per qualche altro aggiustamento, ma è il momento in cui si fa sul serio, si pensa soprattutto in ottica qualifiche, ma non inizia benissimo Vinales, scivolato alla curva 16 dopo pochi minuti.

Rischia parecchio anche Quartararo alla curva 13, nel suo caso però si risolve tutto con uno scossone nel cambio di direzione. Piccoli brividi in Ducati Team, con Bagnaia e Bastianini vicinissimo dopo un errore di quest’ultimo, mentre Marini scivola nella ghiaia dopo tre settori di rilievo. Va peggio a Bezzecchi, passato in testa ma protagonista di un violento highside alla curva 7 nei minuti finali: inizialmente si tocca la gamba destra, per poi andarsene sulle sue gambe senza ulteriori problemi. E in vetta, dopo tanti cambi, ci va Aleix Espargaro con un vantaggio “insolito” per la categoria, chiudendo così il venerdì a Silverstone.

La classifica MotoGP

I settori di riferimento

Foto: motogp.com