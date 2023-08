Moto2 Silverstone, Prove 2: Arbolino a rischio, “scossone” Dixon

Non è l’inizio che ci si aspettava per il leader Moto2. Tony Arbolino infatti deve sperare nel bel tempo domani mattina, o si ritroverà a disputare la prima sessione di qualifiche… Molto più tranquillo invece il diretto avversario Pedro Acosta, non al comando alla fine delle Prove 2 ma in posizione certamente di sicurezza. Davanti a lui la coppia Speed Up/Boscoscuro ed Aron Canet, l’unico italiano invece provvisoriamente in top 14 è Celestino Vietti. Tempi e cronaca del secondo turno Moto2 del venerdì a Silverstone.

Moto2 Prove

Si riparte da Pedro Acosta in vetta nella mattinata a Silverstone (tempi e cronaca). Il fatto più sorprendente è che gira per il paddock in stampelle, non è nemmeno al 100% fisicamente. La scorsa settimana infatti, mentre si stava allenando ad Aragon, è caduto e ha riportato una lesione ad un piede. Non sembra sufficiente per ‘rallentarlo’, anzi Acosta è ripartito a tutto gas nella prima sessione completata. Guardando la pista di questo turno invece, a circa 24 minuti dalla fine registriamo l’incidente di Skinner alla curva 16, una scivolata senza conseguenze. Stesso punto in cui Dixon, provvisoriamente 4°, farà un bel tratto nella ghiaia dopo un salvataggio. Va peggio invece al compagno di box Guevara scivolato alla curva 2, stessa curva in cui cadrà anche Bendsneyder. Alla fine comanda un quartetto tutto spagnolo, i rappresentanti britannici Dixon e Lowes ci sono, mentre Vietti chiude come unico italiano provvisoriamente in Q2.

Moto2 P2/combinata

Foto: motogp.com