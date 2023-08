Moto2 Silverstone: si riparte da Acosta, c’è Triumph fino al 2029

Prima sessione Moto2 dopo la pausa estiva, comanda Pedro Acosta. Il pilota KTM Ajo riparte a tutto gas dopo lo stop, determinato a continuare la risalita nella classifica generale. Tony Arbolino è distante appena 8 punti… Il capoclassifica Moto2 inizia con l’11° tempo in questa prima sessione, i piloti di casa Jake Dixon e Sam Lowes sono rispettivamente 7° e 8°. Ecco com’è andato il primo turno di prove completato a Silverstone.

Triumph in Moto2 fino al 2029

L’annuncio del rinnovo arriva ovviamente in occasione della tappa di casa per il marchio. La classe intermedia del Motomondiale verrà spinta ancora a lungo dai motori Triumph, come confermato nella conferenza stampa di ieri tenuta da Steve Sargent e Carlos Ezpeleta. Un accordo 2025-2029 che prevede anche lo sviluppo di un nuovo cambio, che verrà utilizzato ufficialmente a partire dalla stagione 2025. Per altri miglioramenti invece lavori in corso, il team di ingegneri sta già svolgendo alcuni test in ottica 2024, partendo dalle informazioni raccolte nei primi 8 round dell’anno.

Assenze e ritorni

Sean Dylan Kelly è fuori causa per questo GP. Il pilota statunitense, operato di nuovo per sindrome compartimentale in estate, è stato fermato nell’ultimo controllo medico per del fluido comparso attorno alla ferita. Il compagno di box Rory Skinner invece si è rimesso dalla frattura all’astragalo del piede destro ed è determinato a fare molto bene nella tappa casalinga. La spalla di Bo Bendsneyder è ormai guarita, così come il gomito di Marcos Ramirez: Forward Racing in particolare tira un sospiro di sollievo, ora gira con la formazione ufficiale al completo per la prima volta dai test invernali.

Moto2 Prove 1

Si riparte dal testa a testa Arbolino-Acosta, con Dixon in agguato e, dopo il primo trionfo ad Assen, determinato a brillare anche in casa. Ma attenzione al redivivo Ogura dopo i guai fisici di inizio anno, od ai ragazzi Speed Up… Ancora 12 GP, può succedere di tutto. Guardando in pista, i primi incidentati del weekend sono Taiga Hada ed Alex Escrig, scivolati in momenti distinti alla curva 2. In classifica invece non mancano svariati cambiamenti, dal duo Honda Team Asia in vetta a Manuel Gonzalez, da Jake Dixon ad Aron Canet. Alla fine però ci pensa Pedro Acosta: l’inseguitore di Tony Arbolino nella generale piazza la zampata per appena 16 millesimi su Somkiat Chantra, mandando già un chiarissimo segnale.

La classifica

Foto: Social-Pedro Acosta