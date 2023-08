Come classifica, non ci sono novità in questa prima sessione MotoGP a Silverstone. Comandano le Ducati, precisamente abbiamo una top 4 tutta rossa prima della KTM guidata da Jack Miller. Per quanto riguarda Honda e Yamaha si vedono alcune prove, portati degli aggiornamenti sulla pista britannica per cercare di limitare il gap dai costruttori europei. Non mancano però svariati problemi proprio alla fine della sessione… Vediamo com’è andata.

Nuovo format MotoGP

Nel corso della lunga pausa estiva c’è stato un aggiornamento per quanto riguarda le sessioni determinanti per i due turni di qualifiche MotoGP. Solamente il secondo turno di questo pomeriggio sarà valido per Q1 e Q2, questi primi 45 minuti invece servono per preparare le gare, senza la frenesia di cercare a tutti i costi il miglior tempo possibile. Vedremo poi come sarà l’introduzione del tanto chiacchierato misuratore della pressione delle gomme, che debutta ufficialmente a Silverstone. “Ci saranno controlli random sui piloti, dovranno mantenere il limite di pressione stabilito per il 50% della gara” ha sottolineato Piero Taramasso a motogp.com.

Ritorni e sostituti

Per la prima volta da Portimao c’è Pol Espargaro, che ieri ha ricevuto l’ultimo OK necessario per tornare in azione. Non sarà facile, intanto GASGAS Tech3 ritrova la sua formazione al completo in questa ripresa dopo la lunga pausa. LCR Honda invece ha Iker Lecuona al posto di Alex Rins, ancora alle prese con il grave infortunio ad una gamba. Pilota chiacchieratissimo vista la firma con Yamaha per la prossima stagione al posto di Franco Morbidelli, verso l’addio ed attualmente senza sella in MotoGP. Hanno ottenuto l’idoneità anche Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, operatisi durante l’estate per problemi distinti, oltre a Joan Mir e Marc Marquez, ora di nuovo in forma dopo i rispettivi problemi fisici. Non erano perfettamente a posto nemmeno Raul Fernandez, Miguel Oliveira ed Enea Bastianini, la pausa sicuramente ha dato una grossa mano anche a loro.

MotoGP Prove 1

Sembra che sia Honda che Yamaha abbiano lavorato molto durante la pausa. Sono le due case nettamente più in difficoltà al momento, bisogna trovare qualche soluzione soprattutto contro Ducati, ma anche contro KTM e Aprilia. Takaaki Nakagami in particolare è uscito con un rinnovato profilo aerodinamico (in foto), in casa Repsol continuano anche le prove comparative tra telai, ma ci sono novità aerodinamiche pure sulle due M1. Il weekend britannico però non inizia al meglio per Franco Morbidelli, protagonista di un highside alla curva 7 nella seconda parte della sessione. Pilota OK, moto però rovinata, quindi l’alfiere Yamaha deve tornare al box a piedi. Qualche problema per Vinales al momento delle prove di partenza: una violenta impennata lascia intuire che qualcosa non va, lo spagnolo deve spingere via la sua Aprilia. Va ancora peggio a Bastianini: per lui un brutto highside nel giro lento dopo le prove di partenza! Il pilota sembra OK, la sua Desmosedici meno… Infine vediamo Lecuona al rientro a piedi, spingendo la sua RC-V targata LCR sembra per qualche problema tecnico.

La classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com