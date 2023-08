MotoGP, Alex Rins critica la Honda: “Mi aspettavo più supporto”

Il futuro di Alex Rins è stato definito: nel 2024 correrà con il team ufficiale Yamaha MotoGP. Com’è noto, aveva un contratto per correre ancora un anno con LCR Honda e prevedeva una clausola di uscita in caso di offerta da parte di una squadra factory. L’offerta è arrivata e l’ha accettata, decidendo così di cambiare la terza moto in tre anni.

MotoGP, Rins felice del passaggio da Honda a Yamaha

Rins ai microfoni di DAZN ha spiegato che già nel 2022 si era offerto alla Yamaha: “Dopo l’addio della Suzuki eravamo persi. Abbiamo bussato un po’ a tutte le porte, anche quella della Yamaha. Ci hanno detto che avevano un contratto con Quartararo e Morbidelli, quindi sono andato in Honda. Quest’anno, vedendo la situazione, ci siamo fatti avanti nuovamente e siamo stati fortunati. Non vedo l’ora, si tratta di un progetto con un team ufficiale ed era quello che cercavo. Sono molto felice“.

Correre per un team factory è certamente un fattore importante nella sua scelta, ma ha anche una critica da fare alla Honda in merito al trattamento tecnico ricevuto: “Alla fine quello che ha pesato di più è stato quanto visto gara per gara. HRC ha preferito far testare le novità solo alla squadra ufficiale. Io mi sento un pilota competitivo, mi sarebbe piaciuto avere più supporto. Cecchinello ha capito, il rapporto con lui è fantastico, ma per me è un’opportunità grande e credo di meritarmela. Non potevo rifiutare“.

Dubbi sul rientro e sulla M1 2024

L’ex Suzuki non aveva nascosto il suo malcontento per alcune decisioni prese dalla Honda sullo sviluppo della RC213V. Voleva essere maggiormente coinvolto. Se ciò fosse successo, forse avrebbe riflettuto di più sul passaggio in Yamaha. Invece, si è sentito un po’ messo da parte e questo lo ha spinto a cercare un’altra soluzione per continuare la sua carriera in MotoGP.

Rins adesso è alle prese con il recupero dall’infortunio grave rimediato al Mugello: frattura di tibia e perone della gamba destra. Non sa ancora quando rientrerà. Sicuramente cercherà di rientrare il prima possibile e di dare il massimo per il team LCR fino all’ultima gara a Valencia. Poi spera di ritrovarsi tra le mani una Yamaha M1 competitiva per fare risultati importanti.

Foto: Instagram @alexrins