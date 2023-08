Il festeggiato di giornata inizia al meglio la tappa in Gran Bretagna. Ivan Ortola, 19 anni proprio oggi, piazza la zampata nella prima sessione di prove Moto3 a Silverstone, precedendo di pochissimi centesimi Jaume Masia ed Ayumu Sasaki. Il team MTA inizia al meglio anche con Stefano Nepa 4°, ma non è l’unico italiano nelle zone alte in questo primo turno sul suolo britannico. Valori da confermare anche nel pomeriggio e domani, intanto vediamo come ha iniziato la Moto3.

I ritorni

In Moto3 non sono mancate varie assenze per infortuni prima della lunga pausa estiva. Lorenzo Fellon su tutti a causa di una spalla destra operata per le continue lussazioni, l’ultima proprio durante la gara di Portimao. Sostituito a lungo da Andrea Migno, ora il francese è idoneo per competere. Tutto a posto anche per Syarifuddin Azman, protagonista di un pauroso highside nelle Prove 2 al Mugello: il trauma torarico, soprattutto la frattura di una costola, l’hanno costretto allo stop forzato nonostante i tentativi di rientro nei due GP successivi. Round al Mugello traumatico anche per Tatsuki Suzuki, che in un incidente aveva riportato fratture a mano e piede sinistri.

Moto3 Prove 1

Ripartiamo da Daniel Holgado capoclassifica iridato e determinato a cancellare il brutto round ad Assen, il primo zero della sua stagione. Attenzione agli avversari pronti all’attacco, manca ancora molto ma adesso si comincia a fare un po’ più sul serio. La Moto3 è andata in ferie anche con due italiani in particolare sugli scudi, Stefano Nepa e Romano Fenati: si confermeranno? Guardiamo intanto alla pista, con il primo incidente del weekend che arriva dopo una decina di minuti: protagonista Xavi Artigas, con tuta e moto rovinate ma allontanatosi sulle sue gambe, pur zoppicante. Qualche minuto dopo finisce a terra anche David Munoz, a referto anche una scivolata per Ryusei Yamanaka alla curva 7. Sempre nello stesso punto ci sarà un highside per Taiyo Furusato, fortunatamente senza conseguenze ma che segna la fine del suo turno a neanche tre minuti dalla bandiera a scacchi.

La classifica

Foto: Angeluss MTA Racing