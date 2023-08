MotoGP, Alex Rins in Yamaha: le reazioni di Quartararo e Marquez

Il tanto atteso annuncio da parte di Yamaha è arrivato mercoledì: nel 2024 Alex Rins sostituirà Franco Morbidelli come compagno di squadra di Fabio Quartararo. Nessuna sorpresa, si sapeva da un po’ di tempo che il team ufficiale MotoGP della casa di Iwata avrebbe fatto tale scelta. Sarà quella giusta? Lo scopriremo l’anno prossimo.

Il successo dell’attuale pilota del team LCR Honda, così come quello di Quartararo, dipenderà molto dal progetto tecnico del 2024. La M1 è un prototipo non competitivo in questa stagione, i risultati parlano chiaro. La decisione di non rinnovare con Morbidelli è comprensibile, però in Giappone devono mettersi in testa di fare degli interventi radicali per tornare a lottare per vincere. Avere buoni piloti non basta.

MotoGP, Quartararo pronto ad accogliere Rins in Yamaha

Quartararo è contento dell’arrivo di Rins nel box, lo vede come uno stimolo e un’opportunità per migliorare la M1: “Si tratta di una grande sfida per la squadra – ha detto al sito ufficiale MotoGP – e per me. È anche un grande step per lui. Penso che sia grandioso. Alex è una bella persona e un grande pilota. Spero ci porti buone informazioni per migliorare la nostra moto il prossimo anno. Ho fatto la maggio parte della mia carriera MotoGP con Franco e sarà strano avere un altro compagno, però sarà interessante avere Alex nel 2024. Credo che ci spingeremo a vicenda per diventare piloti migliori“.

Il campione del mondo 2021 ritiene che l’ex pilota Suzuki possa fornire un buon aiuto al team Monster Energy Yamaha: “Mi aspetto che porti buone informazioni, è un pilota veloce e capisce molto. Credo sia l’unico pilota della griglia a guidare tre moto diverse in tre anni. Ha provato il motore con 4 cilindri in linea e anche il V4. ha delle informazioni che possono essere utili per noi. Sarà positivo averlo in squadra, è veloce ed è l’unico non Ducati ad aver vinto nel 2023“.

Marc Marquez sorpreso

Sull’argomento ha detto la sua opinione anche Marc Marquez, che non si aspettava che Rins decidesse di lasciare LCR Honda: “Inizialmente non credevo alle voci, perché Alex ha vinto una gara con la Honda e aveva detto che la RC213V era una buona moto. Non mi aspettavo che decidesse di cambiare“.

Il 27enne pilota di Barcellona ha scelto un team ufficiale nel quale avrà un trattamento tecnico top, mentre oggi nella squadra di Lucio Cecchinello non è completamente felice del supporto che riceve. In un team factory tante cose sono diverse, quindi la sua decisione è comprensibile, nonostante una M1 che oggi non è vincente e le incognite per il 2024. Ma anche in Honda le incognite non mancano affatto, quindi Rins ha optato per il progetto tecnico che lo faceva sentire maggiormente coinvolto.

Foto: Yamaha Racing