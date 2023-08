Gerloff e Baz, vacanze posticipate: correranno nell’IDM Superbike

Il team Bonovo Action BMW non va subito il vacanza dopo l’ultimo round del Mondiale Superbike. Davanti c’è una pausa di ben sei settimane prima dell’appuntamento a Magny-Cours, però la squadra tedesca è pronta a tornare subito in azione.

Infatti, Garrett Gerloff e Loris Baz prenderanno parte come wild card al round dell’IDM (Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft), il campionato motociclistico tedesco, che si disputa dal 4 al 6 agosto al Red Bull Ring di Spielberg (Austria). Correranno nella categoria Superbike e saranno in sella a delle M 1000 RR con delle specifiche diverse rispetto a quelle che guidano nel WorldSBK.

IDM Superbike, Gerloff e Baz in Austria col team Bonovo BMW

Gerloff non ha mai corso al Red Bull Ring, quindi è particolarmente carico per questo suo debutto: “Non vero l’ora di gareggiare nell’IDM in questo weekend. Per noi sarà un cambiamento, con moto un po’ diverse e un’atmosfera rilassata. Non sono mai stato su questa pista e sono entusiasta di poterci guidare. Cercheremo di svolgere un buon lavoro“.

Per Baz l’IDM Superbike non è una novità assoluta e non lo è neppure il circuito di Spielberg, dove ha gareggiato ai tempi della MotoGP. Il pilota francese spera di fare bene con il team Bonovo Action BMW: “È sempre bello fare una gara del genere. Non c’è la stessa pressione che abbiamo durante la stagione normale. Mi è piaciuto la gara fatta nell’IDM l’anno scorso, ora sarà diverso perché sono assieme a Garrett. Sfortunatamente alcuni dei migliori piloti saranno a Suzuka, ma ce ne sono altri veloci e pertanto sarà divertente. Il Red Bull Ring è davvero bello e spero di passare un weekend di divertimento“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: Bonovo Action BMW