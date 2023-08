di Christian Napoli

Christian Napoli con la Yamaha YZF-R1 #65 del team Motobox Kremer Racing esordirà questo weekend alla 8 ore di Suzuka. Presenza fissa del Mondiale Endurance FIM EWC dal Bol d’Or 2016 a questa parte, il nostro portabandiera ci racconta in questo suo diario la marcia di avvicinamento verso la prima presenza alla “gara delle gare“. Dopo l’arrivo in Giappone a Tokyo (qui il suo racconto), un viaggio tra il Monte Fuji e Kyoto (su questo link il secondo episodio del suo diario) e la scoperta del Suzuka Circuit (terzo racconto del diario), per Christian è arrivato il fatidico momento delle prime prove in pista. Ecco com’è andata…

Le prime prove della 8 ore di Suzuka

“Mercoledì abbiamo svolto la prima giornata di prove e confermo le sensazioni che ho avuto martedì passeggiando lunga la pista. Suzuka è un circuito folle, davvero pazzesco! Per quanto ci riguarda siamo abbastanza soddisfatti del lavoro. Il team è molto contento, in quanto abbiamo già girato con tempi accettabili. Ci resta ancora del lavoro da svolgere al fine di arrivare a buon punto per la giornata di venerdì che si prospetta davvero intensa, tra prove libere e la disputa delle qualifiche ufficiali“.

Giornata di verifiche ed incombe un tifone

“Oggi è stata una giornata dedita alla sessione fotografica, verifiche amministrative e tecniche delle moto, pertanto abbiamo avuto un po’ di relax in previsione di domani. Il programma è stato ritardato di 10 minuti visto che, a quanto pare, tra sabato e domenica è previsto il passaggio di un tifone. Le previsioni oggi lasciano presupporre ad una gara tutta bagnata, ma noi cercheremo di restare concentrati e lavorare bene domani sull’asciutto anche perché qui il meteo cambia di continuo“.

L’essenza della 8 ore di Suzuka

“Oltre al circuito, uno degli aspetti che mi ha più colpito è che qui hanno tutto un altro modo di intendere le corse. Ci sono team privati giapponesi che sembrano Factory a tutti gli effetti con moto super ufficiali. Qui la 8 ore di Suzuka è la gara che conta più di tutte, quantomeno a giudicare come prendono questo impegno“.

6 Immagini