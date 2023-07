di Christian Napoli

Christian Napoli con la Yamaha YZF-R1 #65 del team Motobox Kremer Racing esordirà questa settimana alla 8 ore di Suzuka. Presenza fissa del Mondiale Endurance FIM EWC dal Bol d’Or 2016 a questa parte, il nostro portabandiera ci racconta in questo suo diario la marcia di avvicinamento verso la prima presenza alla “gara delle gare“. Dopo l’arrivo in Giappone a Tokyo (qui il suo racconto), insieme al proprio compagno di squadra Geoffroy Dehaye ha fatto capolino al Monte Fuji ed a Kyoto, respirando la cultura, storia e tradizione del Giappone.

Alla scoperta del Monte Fuji

“Trascorsi i primi due giorni in Giappone a Tokyo, prima di raggiungere Kyoto insieme a Geoffroy abbiamo deciso di far tappa al Monte Fuji. Naturalmente qui non abbiamo effettuato la scalata completa, bensì siamo saliti fino a 2.500 metri di quota dove c’è il museo. Ci siamo un po’ gustati la meravigliosa vista e, a 1.500 metri, fatto un giro sul lago del Monte. Un’occasione per respirare un po’ di aria fresca prima di tornare in una grande città come Kyoto“.

La meraviglia di Kyoto

“Giunti a Kyoto… che dire: sono rimasto a bocca aperta! Era proprio come la descrivevano: una città decisamente più storica di Tokyo che ha mantenuto inalterata la sua identità. Mi ha lasciato senza parole! La storia, i templi… sembra il tempo qui non sia mai trascorso. Lo ammetto: sono rimasto esterrefatto da Kyoto! Le foto che ho scattato lo dimostrano: natura, storia, un paradiso“.

Verso la 8 ore di Suzuka

“Per questo viaggio sto continuando ad immedesimarmi nelle usanze e consuetudini del Giappone. Stessa loro cucina, stesse abitudini giapponesi. Insomma, non sto facendo il solito turista, bensì ho voluto fortemente vivere la realtà del Giappone. Nel frattempo oggi pomeriggio prenderemo il treno e… si va in circuito! Suzuka, finalmente: non vedo l’ora!“.

12 Immagini