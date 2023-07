Superbike, Axel Bassani deluso: “Grande errore, potevo vincere”

Axel Bassani a Most ha confermato la sua velocità e ha raccolto meno di quanto fosse nel suo potenziale. In Gara 1 è partito con gomme da bagnato, non avendo le intermedie nel box, ed era volato subito in testa prima che le condizioni della pista cambiassero e lo costringessero a rientrare per montare gomme slick. Ha fatto una super rimonta fino al settimo posto, ma poteva ottenere di più. E poteva ottenere di più anche in Gara 2.

È partito fortissimo, lottando con i migliori e poi ha fatto un lungo che gli ha fatto perdere tante posizioni. Ha fatto un’altra grande rimonta ed è arrivato quarto, a un soffio dal podio. Senza quello sbaglio enorme iniziale poteva esserci anche lui sul podio dell’ultima manche Superbike in Repubblica Ceca. La troppa voglia forse lo ha fregato.

Superbike Most, Bassani un po’ amareggiato

Bassani ha commentato così la sua domenica a Most, ovviamente non manca un po’ di rammarico: “Abbiamo fatto una buona Superpole Race, però in Gara 2 al secondo giro ho fatto un grande errore. Mi scuso con il team, avevo la possibilità di lottare per la vittoria perché il mio ritmo era davvero buono. Non sono felice di me stesso, ho fatto un brutto errore e non so perché. Comunque, dopo una buona rimonta, sono arrivato vicino al secondo posto. Sono contento di questo, però per le prossime gare devo capire come fare i primi giri. Devo essere più rilassato e per poi spingere successivamente“.

Il pilota del team Motocorsa Racing è comunque soddisfatto del livello di competitività raggiunto: “Negli ultimi tre round siamo stati davvero veloci. Anche a Donington ero veloce, però ho fatto una brutta Superpole. Siamo molto costanti e vicini ai primi. Dobbiamo continuare su questa strada, spingendo e cercando di arrivare alla vittoria prima della fine della stagione“.

Rea nel mirino, sul futuro nessuna novità

Bassani è quinto in classifica generale con 207 punti spera di riuscire a strappare a Jonathan Rea (257) il terzo posto: “È qui da tanti anni e non è facile batterlo, è una vecchia volpe. Cercherò di sconfiggerlo prima della fine della stagione. Ci sono riuscito a Imola, posso farcela e proverò a ripetermi. Io voglio una vittoria, ho bisogno di vincere“.

Per quanto riguarda il futuro, è tutto nelle mani del suo manager Alberto Vergani, lui rimane focalizzato su ciò che deve migliorare per essere un pilota più forte: “Il mio manager ha tanto lavoro da fare in questa pausa. Io devo capire come fare meglio le prime parti di gara per poter vincere…“.

Foto: WorldSBK