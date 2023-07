Il round Superbike in Repubblica Ceca è andato in archivio con la vittoria di Alvaro Bautista in Gara 2. Un successo pesante per il pilota Ducati, che arriva a quota 50 nel campionato e stabilisce un nuovo record arrivando a 18 trionfi in una singola stagione. Ma è pesante soprattutto perché gli permette di sfruttare la caduta di Toprak Razgatlioglu, caduto al 16° giro mentre era in testa.

Sicuramente un brutto colpo per il pilota Yamaha, che tra Gara 1 e Superpole Race aveva recuperato punti sullo spagnolo e che con quell’highside ha bruciato la possibilità di rosicchiarne altri. Bautista lascia Most con un vantaggio di 74 punti rispetto al rivale turco, che avrà tanto rammarico per l’esito dell’ultima manche. Prima di questo round, la distanza era di 70 punti.

Superbike, classifica piloti e costruttori aggiornata: 4 italiani dietro Rea

Alle spalle di Alvaro e Razgatlioglu in classifica c’è Jonathan Rea, che in questo fine settimana ha preso la posizione ad Andrea Locatelli. Il pilota Yamaha è seguito da tre connazionali: Axel Bassani, Danilo Petrucci e Michael Ruben Rinaldi. Il pilota del team Motocorsa Racing è a 20 punti da Loka e può guardare avanti, avendo un discreto margine di vantaggio sugli altri due ducatisti.

Ottava piazza per Alex Lowes con l’altra Kawasaki ufficiale. Non un grande weekend del pilota inglese a Most. Sono solo 7 i punti di vantaggio rispetto al rookie Dominique Aegerter del team GYTR GRT Yamaha. Decimo Xavi Vierge su Honda, con la coppia Redding-Gardner molto vicina.

SBK 2023, NUOVA CLASSIFICA PILOTI

Alvaro Bautista 427 punti Toprak Razgatlioglu 353 Jonathan Rea 251 Andrea Locatelli 227 Axel Bassani 207 Danilo Petrucci 155 Michael Ruben Rinaldi 147 Alex Lowes 121 Dominique Aegerter 114 Xavi Vierge 105 Scott Redding 99 Remy Gardner 98 Iker Lecuona 87 Garrett Gerloff 68 Philipp Oettl 56 Loris Baz 42 Michael van der Mark 23 Bradley Ray 19 Tom Sykes 11 Lorenzo Baldassarri 9 Hafizh Syahrin 8 Leon Haslam 2 Tito Rabat 1 Isaac Vinales 1 Ivo Miguel Lopes 1

SBK 2023, NUOVA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 464 punti Yamaha 379 Kawasaki 272 Honda 141 BMW 140

Foto: WorldSBK