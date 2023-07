Riecco i Magnifici Tre della Superbike, però in ordine differente rispetto ad inizio stagione. Toprak Razgatlioglu si prende la Superpole Race di Most e continua a rosicchiare punti ad Alvaro Bautista. Fanastico il confronto fra il turco ed un Jonathan Rea che si questo tracciato particolare ha ritrovato la Kawasaki. Axel Bassani è partito di nuovo a razzo, come sabato sul bagnato. Ha guidato il plotone per tre giri, ma poi è finito nelle grinfie dei pezzi grossi. Toprak e Rea lo hanno sfilato di slancio, Bautista in gran rimonta all’ultima curva.

Toprak fa sul serio

Razgatlioglu ha aggredito la corsa come non ci fosse domani, strategia tutto-o-niente ma senza la minima sbavatura. All’inizio è stato calmo, lasciando sfogare lo sprintman Bassani senza perdere contatto con un Jonathan Rea ispiratissimo fra i guard rail del tracciato della Repubblica Ceca. Quando i due colossi si sono mangiati Axel, hanno cominciato a punzecchiarsi fra loro. Rea è riuscito a superare Toprak in prima variante, impresa notevole visto che il turco è considerato uno “staccatore” quasi invincibile. Ma poco dopo Jonathan è commesso un impercettibile errore, tanto è bastato per ridare strada al rivale, che non ha più mollato. E’ la vittoria numero 37 per Razgatlioglu in Superbike, la quinta quest’anno.

Bautista limita i danni

“Mi sembra che Bautista si sia perso” aveva ipotizzato Toprak dopo gara 1. Sbagliato, perchè Alvarito ha disputato una grande gara sprint. Con una partenza a razzo si è subito tolto dalla mischia di centro gruppo, mossa non banale visto che scattava in quinta fila. Poi si è messo a caccia degli altri due, che però ormai erano imprendibili. Bautista ha limitato i danni, ma ha comunque lasciato altri cinque punti sul campo: adesso l’inseguitore è a -49 punti. Sul destino Ducati pesa anche l’incognita meteo per gara 2, con il rischio pioggia che potrebbe fare il gioco di Toprak, e anche di Rea trionfatore della vigilia.