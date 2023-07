La Superbike deve di nuovo fare i conti con l’instabilità meteo di Most. Anche il warm up è partito in condizioni miste, cioè che l’asfalto bagnato, ma con poca pioggia. Le previsioni danno possibilità di rovesci proprio negli orari delle due sfide di oggi: alle 11:00 la Superpole Race, che Alvaro Bautista affronterà partendo dalla quinta fila, e gara 2 alle 14:00. Per il leader del Mondiale sarà un’altra giornata di grande tensione, dopo il rovescio del sabato: la dodicesima posizione finale ha permesso a Toprak Razgatlioglu di dare un’altra bella limata allo svantaggio, adesso di 54 punti. “Un numero che mi piace“, graffia lo sfidante, secondo nel warm up dominato da Axel Bassani. Se ci fosse bagnato pesante per il veneto sarà la grande occasione.

Guerra psicologica

Il piano di Toprak è mettere pressione su Bautista anche a livello mentale, l’intento è riaprire definitivamente il Mondiale Superbike. “Non pare che Alvaro sia molto forte questo week end. Mi chiedo come andrà a Magny Cours” è stata la sibillina dichiarazione del turco dopo il secondo posto in gara 1. “La pioggia del sabato è stata un colpo di sfortuna perchè ero e resto convinto che qui a Most con l’asciutto possa vincere io, perchè con la posteriore SC1 sono molto forte”. Il turco della Yamaha svela anche di aver ipotizzato una scelta di gomma azzardata. “Il mio capo tecnico Phil Marron mi ha chiesto se me la fossi sentita di partire con l’intermedia davanti e la slick dietro, ma nei settori intermedi era molto bagnato, però vista con il senno di poi forse avrebbe funzionato. Invece siamo andati sulle intermedie. Non mi piacciono queste gomme, e le avrò guidate due tre volte.”

Axel e Petrux la grande occasione

Se si correrà con il bagnato, com’è altamente probabile, Axel e Danilo avranno la grande chance di battezzare il primo successo Superbike. Però dovranno fare i conti con lo specialista Jonathan Rea, che in gara 1 ha firmato il primo successo ’23 volando nella prima parte della corsa con le intermedie sul bagnato. Nei quindici minuti di riscaldamento Petrucci ha fatto il quarto tempo, precedendo Bautista. Molto efficace la Kawasaki con Alex Lowes terzo, mentre Rea si è limitato a fare tre giri di installazione: la pioggia per lui non nasconde segreti.