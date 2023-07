MotoGP, Alessio Salucci: “Problemi Honda? Marquez egoista”

Una quindicina di anni fa iniziava a prendere forma quella che oggi è una struttura attrezzatissima e invidiata in tutto il mondo: la VR46 Academy. Erano i primi allenamenti a la Cava tra Valentino Rossi e Marco Simoncelli, a seguire Franco Morbidelli, Andrea Migno, Luca Marini. Oggi il gruppo di Tavullia si allena al Ranch, struttura unica al mondo, e vanta un team impegnato in MotoGP che al suo secondo anno è in corsa per le posizioni di vertice con uno degli ultimi arrivati, Marco Bezzecchi.

I problemi Honda secondo Salucci

Alessio Salucci è il direttore sportivo, la mente e il cuore di un team che si è fatto prima le ossa in Moto3 e Moto2, dal 2022 ha esordito in classe regina al fianco di Ducati. Una scelta molto azzeccata che sta permettendo a tutti i piloti motorizzati Desmosedici di ambire costantemente al podio, con il ‘Bez’ che ha già centrato due vittorie nelle prime otto gare. Al contrario di una Honda che da un bel po’ di tempo non riesce più a insidiare il podio. “Quando ci sono i test passo davanti al loro box, butto un’occhiata e vedo per terra quattro o cinque telai, quattro o cinque forcelloni, danno l’idea di brancolare nel buio. Quando ci sono situazioni così è difficile“, ha commentato il boss del Mooney VR46 Racing Team a Sky Sport MotoGP.

“Credo abbiano seguito le indicazioni di Marquez, ora che Marc è in difficoltà non riesce più a guidarla, figuriamoci gli altri“. Non a caso il sei volte campione della Top Class nella prima parte di campionato, tra infortuni e problemi tecnici, non è mai riuscito ad arrivare al traguardo in una gara domenicale. “Secondo me Marquez è stato anche molto egoista, nel senso che quando capiva che una cosa avrebbe potuto aiutare anche gli altri piloti Honda, lui la bocciava. Ma questa è solo la mia opinione, di certo ritorneranno presto”.

Il rinnovo con la Ducati

Alessio Salucci ha avuto piena fiducia di Gigi Dall’Igna, Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti. Dopo aver trattato anche con Yamaha e Suzuki, il team VR46 ha deciso di legarsi alla Casa di Borgo Panigale. Contratto triennale fino al termine del 2024, tra meno di un anno sarà tempo di prendere delle decisioni. Ormai certo il corteggiamento della Yamaha, ma la squadra di Valentino Rossi punta a vincere. “Io e Gigi abbiamo già iniziato a scambiare due parole, molto molto soft, ma abbiamo cominciato – ha sottolineato Alessio Salucci -. Noi siamo qua per cercare di aiutare i giovani e quindi non di prendere decisioni politiche e non sportive“.

