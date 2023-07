MotoGP, Alex Rins si racconta: “Piangevo dal dolore”

Alex Rins ha pagato caro la caduta al Mugello fratturandosi tibia e perone. Dopo aver passato 16 giorni in ospedale ha iniziato un lungo periodo di riabilitazione che lo costringe a saltare anche la prossima gara a Silverstone. Il suo processo di recupero è lento, ma prima del rientro potrebbe arrivare una notizia clamorosa di mercato. Il pilota del team LCR Honda avrebbe trovato già un accordo con Yamaha per affiancare Fabio Quartararo dalla prossima stagione MotoGP.

Il brutto ricordo del Mugello

In attesa di conoscere ufficialmente le prossime mosse di mercato, Alex Rins resta uno dei pochi piloti ad essere riuscito a scardinare il predominio Ducati con la vittoria in Texas. Peccato che una RC213V non all’altezza della situazione e il brutto infortunio abbiano compromesso parte di questo Mondiale. In un video pubblicato dal team, lo spagnolo ha mostrato quanto sia stato difficile il suo recupero, a cominciare dalle dinamiche della caduta. “Sono volato via con la sfortuna di cadere in ginocchio e quindi quest’opera d’arte“, spiega sarcasticamente l’alfiere del team LCR.

La caduta e il recupero non sono stati un motivo per interrompere i suoi progetti di matrimonio con la sua attuale moglie Alexandra, presentandosi alla cerimonia con la sedia a rotelle. “La parola estate non esiste per me“, assicura che tiene duro e non avrà nessun contraccolpo sul morale. Cosa fa per recuperare la migliore condizione? “Palestra, al mattino, super induttiva dopo… Estate si traduce in spiaggia, bici da trial, buggy“. Il peggio è ormai alle spalle, anche se è impossibile dimenticare le ore successive all’incidente sul tracciato toscano. “Mi hanno fatto l’epidurale e tre ore dopo la mia gamba malata si è svegliata, operata da poco e l’altra addormentata. Ho sofferto molto tutto il giorno, piangevo dal dolore“.

Il ritorno in pista

Per Rins l’infortunio è arrivato in un bel momento in pista. Un anno difficile per la Honda, ma in cui ha saputo raccogliere un ottimo primo posto con una moto non certo facile. Si è riuscito subito ad adattare alla Honda RC-V e adesso ha tutta la voglia di ritornare per togliersi altre soddisfazioni. “Sto lavorando tante ore per tornare quanto prima e toccare le palle alla squadra, perché so che gli manco“.

